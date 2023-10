El rey Felipe consulta la formación del gobierno en España

Lunes, 2 de octubre de 2023



Como es habitual, la lista de partidos se ordenó de menor a mayor respaldo obtenido en las elecciones generales, comenzando con Unión del Pueblo Navarro.



El rey Felipe VI de España iniciará este lunes en el Palacio de la Zarzuela su segunda ronda de consultas para designar candidato a presidente del gobierno, después de que el líder del Partido Popular (PP) y ganador de las últimas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, no lograra los votos suficientes para ser elegido.



Ante ese escenario, el favorito es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque el jefe del Estado no podrá sondear a varios de sus aliados parlamentarios porque se niegan a acudir a esas reuniones, según la agencia de noticias Europa Press.



Tras el resultado de la segunda votación, en la que el líder del PP volvió a ser derrotado, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, acudió el viernes a la Zarzuela para informar al monarca lo sucedido.



La Casa del Rey confirmó enseguida que no iba a dilatar los plazos y que este mismo lunes empezaría la segunda ronda de consultas.



La ronda se abrirá a las 11 de este lunes (las 6 en la Argentina) con el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, la formación que logró un escaño el 23 de julio y que ya apoyó la investidura de Alberto Núñez Feijóo.



Una hora después está citada la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, que firmó un acuerdo para respaldar la investidura de Feijóo, aunque no se cierra a negociar también con el PSOE si primero cumple con transferencias que considera incumplidas y si después los socialistas asumen la llamada 'agenda canaria'.



A las 13 será el turno del vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, que representa a cinco diputados.



Los nacionalistas vascos rechazaron la investidura de Núñez Feijóo y solo contemplan hablar con el PSOE, aunque hasta ahora no comenzaron sus negociaciones y creen que primero los socialistas deberían atraer a Juntos.





Por la tarde, será el turno de la líder de Sumar. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, acudirá a Zarzuela a las 16.30 en representación de los 31 diputados logrados el 23J.



Sumar es una coalición que tiene diputados de ocho partidos distintos (Sumar, Podemos, En Comú, IU, Compromís, Más Madrid, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista), pero Díaz será la única que acuda a hablar con el jefe del Estado, como ya hizo en la primera ronda de consultas.



La jornada la cerrará el presidente del partido Vox, Santiago Abascal, citado en Zarzuela a las 17.30 en representación de los 33 diputados de la formación.



Vox apoyó la investidura de Núñez Feijóo, aunque deslizó críticas al PP, pero aclaró que se opondrá a la reelección de Sánchez.



El rey retomará los contactos a las 10 del martes con Sánchez, que en la primera ronda de consultas ya se mostró dispuesto a someterse al debate de investidura.



El PSOE se ve capaz de tejer alianzas para superar la votación y reeditar el gobierno de coalición progresista y así se lo expondrá al monarca.



Eso sí, el rey Felipe no podrá sondear a cuatro de los socios que necesita Pedro Sánchez, ya que ERC, Junts, Bildu y el BNG se niegan a acudir a las consultas del rey.



Lo que sí se sabe son las condiciones de los independentistas catalanes: amnistía para todos los encausados por el proceso y sentar las bases para una nueva consulta de autodeterminación para Cataluña.



Una hora después acudirá a Zarzuela Núñez Feijóo, que ya tuvo su oportunidad, pero fue derrotado esta semana en el Congreso, ya que consiguió solo 172 votos y no logró la mayoría necesaria para formar gobierno.



En todo caso, y pese a algunas llamadas a la abstención, el PP ya ha adelantado que sus 137 diputados votarán en contra de la investidura de Sánchez.



Por primera vez, Felipe VI tuvo que decidir en agosto entre dos candidatos a la investidura y optó por Núñez Feijóo porque fue el ganador de los comicios de julio.



La Constitución establece que el Congreso elige al nuevo presidente del Gobierno, pero es el rey el que decide quién se someterá al debate de investidura.



Con la información que le hayan trasmitido los representantes políticos en esta segunda ronda de consultas, el rey volverá a convocar a la Zarzuela a Armengol, para comunicarle el nombre del candidato que propone para someterse a un nuevo debate de investidura, previsiblemente Sánchez.



Armengol será la encargada de poner la fecha del nuevo debate de investidura, luego de consultar al candidato, probablemente la tercera o cuarta semana de octubre.



En todo caso, ahora hay una fecha tope, ya que la primera votación de Núñez Feijóo puso en marcha el contador de dos meses y, si persiste el bloqueo y nadie logra ser investido antes del 27 de noviembre, las Cortes se disolverán automáticamente y habrá nuevas elecciones el 14 de enero de 2024.