Las propuestas de cada candidato y mejores frases Lunes, 2 de octubre de 2023

Se realizó el primer debate presidencial el domingo 1° de octubre entre los cinco candidatos a presidente de la Nación que competirán en las elecciones del próximo 22 de octubre. Las propuestas de cada uno y las mejores frases. El segundo será el 8.

EL CIERRE DE PATRICIA BULLRICH

"Hace 20 años damos batalla contra el kirchnerismo, que tanto dolor trajo. Hoy estamos con la batalla final. No alcanza solo con ganar en las urnas. La única forma de hacerlo es con coraje y poder político. Hoy nosotros tenemos poder político con ustedes y la gente, por eso te pido que nos votes. JxC es la única oposición que va a garantizar el cambio. No voy a dar el brazo a torcer. Viva la patria".



EL CIERRE DE SERGIO MASSA

"Las cosas no van bien y la plata no alcanza. La Argentina tiene dos caminos. Quiero que construyamos más federalismo porque la Argentina necesita mayor distibución".



EL CIERRE DE JAVIER MILEI

"Algunos candidatos parecen marcianos, como si no tuvieron nada que ver en los últimos años. No hay nada más demencial que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo lo mismo. Los países libres son muchos más ricos. Hay 25 veces menos de pobres y la gente vive un 25% más. Una argentina distinta es difícil con los mismos de siempre".



EL CIERRE DE MYRIAM BREGMAN

"Como te dije al principio, más allá de las frases hechas, ninguno pudo ocultar que son cómplices del sector económico. Nosotros no, nos ves siempre en cada lucha. No queremos pagar al FMI con el hambre del pueblo, no queremos que los trabajadores sigan perdiendo ni destruyendo en planeta porque no hay plan B. No te resignes, votá con tus convicciones. Votá a la izquierda. Y una cosa más, son 30 mil y fue un genocidio".



EL CIERRE DE JUAN SCHIARETTI

"Es mentira que estamos condenados al fracaso, es mentira que tengamos que ser manejados por la grieta. Es momento de un Gobierno que la deje atrás. Vieron a los candidatos de la grieta que ya fracasaron, como Patricia Bullrich y Sergio Massa. Ofrezco mi experiencia".



Se viene el cierre de debate

Ahora los candidatos contarán con un minuto para exponer por última vez.



Bregman acusó a Massa de haber estado con Cambiemos

La candidata de FIT-Unidad dijo que Sergio Massa tuvo “un rol muy activo en el gobierno de Macri” y puso como ejemplo el acompañamiento del Frente Renovador al pago a los fondos buitre. En tanto, dijo que “cogobernó” la provincia de Buenos Aires junto con María Eugenia Vidal. “¿Cómo puede pasar de un lado a otro sin despeinarse?”, le lanzó.



Massa buscó incomodar a Bullrich para que precise su plan económico

Massa a Bullrich: “No me quedó clara tu propuesta económica. ¿Es la de Macri alimentando a Milei, la de Melconian a quien echaron del BNA o si es la del radicalismo votando Ganancias con nosotros?”.



El picante cruce entre Bregman y Milei

Milei le preguntó a Bregman: “El comunismo donde se aplicó fue siempre un fracaso. ¿Por qué lo quiere aplicar acá?”.



Bregman: “No sé si te lo dijo Macri o lo sacaste de Rincón del Vago. Son mentiras que circulan en redes sociales. Él defiende un sistema capitalista que tira la comida cuando la gente se muere de hambre, defiende un sistema que le roba a los asalariados. Defiende a un puñado de ricos”.



Massa cruzó a Milei por sus ataques al Papa Francisco

“Le pido a Javier que le pida perdón al argentino más importante de la historia, el papa Francisco”, planteó Massa. Milei dijo que pidió perdón y le sugirió a que se dedique a “terminar de manera decorosa su gobierno y a bajar la inflación”.



Comenzó el cruce de preguntas entre los candidatos

Sigue el debate, pero ahora los candidatos se preguntan entre sí.



Massa cerró el bloque de Derechos Humanos

"Quiero contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero cuidar el legado: memoria, verdad y justicia. Creo que tenemos una responsabilidad, la de agregar el derecho a un ambiente sano, y el derecho de las víctimas de violencia a ser asistidas por el Estado. Necesitamos apelar a la convivencia democrática. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. El desarrollo de una nueva agenda debe ser compromiso de toda la Argentina", explicó.



Milei negó a los 30 desaparecidos y aseguró que en los 70 "hubo una guerra"

El candidato de la Libertad Avanza, manifestó: "Los liberales en Argentina hemos sido de cosas aberrantes como fascistas, fachos y nazis. Cosas que no tiene nada que ver con nosotros. Les quiero dar la definición del liberalismo: El liberalismo es el respeto del prójimo, basado en el principio de la no agresión y del derecho a la vida y la libertad. Por eso no hay lugar para esa acusación. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad, no fueron 30 mil desaparecidos, fueron 8753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. En los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del estado cometieron excesos. Pero también los terroristas de montoneros, mataron, asesinaron, torturaron, pusieron bombas y también cometieron delitos de lesa humanidad. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los DDHH, aquellos que usaron la ideología para ganar plata. ¿Recuerdan los sueños compartidos o las mismas madres de plaza de mayo? Ustedes sigan recordando la historia, nosotros venimos a reescribir una historia distinta".



Schiaretti recordó la última dictadura militar

"Me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matarme. Aprendimos la necesidad de respetar las instituciones. Jamás se nos ocurriría iniciarle un juicio a la Suprema Corte, como hace Sergio Massa. En vez de espiar a la gente, nosotros no perseguimos a nadie. Fomentamos la pluralidad de ideas para que crezca la sociedad", remarcó.



Bregman le contestó a Bullrich

La candidata de la izquierda, le retrucó: "Patricia hablando de convivencia democrática. ¿Y Santiago Maldonado? ¿Y Rafael Nahuel, asesinado por la espalda? Si cree que con casi un femicidio por día en nuestro país, trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, comerciantes que sufren con cortes de luz por semanas, ¿qué quieren? ¿que no protesten? Patricia Bullrich se equivoca y muchísimos, todas sus políticas implican represión. A la izquierda nos va a encontrar acompañando cada uno de esos reclamos populares".



Bulrrich arrancó el bloque de Derechos Humanos y Convivencia Democrática

"Aprendí que la única manera de hacer política enserio es en paz y convivencia. Elegí el camino del estado de derecho, y lo digo de frente. Porque todo el día me están diciendo que prediqué la violencia. Quiero decir que lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad. Vamos a la convivencia democrática, basta de piquetes, basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible", aseguró.



Se reanuda el debate presidencial

Tras un breve receso, los candidatos presidenciales retomaron el debate para hablar de derechos humanos y convivencia democrática, dos ejes temáticos elegidos por la audiencia. Milei fue el primero en regresar al escenario.



EN BREVE CONTINUARÁ EL SEGUNDO BLOQUE

Una vez finalizada la presentación y los debates sobre economía y educación, ahora los candidatos debatirán “Seguridad y “Trabajo y producción”, que fueron consensuados, y a ese se le sumó “Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente”.



Bregman apuntó contra sus competidores por la educación

Después de que Bullrich hablara de una "tragedia educativa", la candidata de la izquierda señaló: "Que los funcionarios cobren como los docentes".



Massa anunció que si gana le pagará a los docentes por presentismo

Massa expuso sobre educación y prometió que pagará el presentismo de los docentes. Y prometió expandir el reparto de notebooks.



Milei y Massa agotaron sus derechos a réplicas

Ambos candidatos usaron los cinco derechos a réplicas que se les habían otorgado antes del inicio al debate.



Milei, otra vez contra Massa

El candidato de la Libertad Avanza, le respondió: "Estamos al borde de una hiperinflción. ¿Por qué no nos cuenta cómo la va a evitar en lugar de un cuentito de hadas?".



Bullrich criticó a Massa por sus propuestas

“Como podés ser ministro de Economía y ser buen presidente. Aumentaste los impuestos y querés hacer una ley penal. Ya tenes el primero, llévatelo a Insaurralde. Andá a buscarlo. Hiciste todo mal. Duplicaste los número de inflación, el valor del dólar y los números de pobreza. ¿Y nos querés decir que vas a hacer algo distinto?”, disparó.



Schiaretti, durísimo con Massa

Schiaretti, apuntó contra el candidato de Unión por la Patria por la inflación del 120 por ciento y sostuvo que Cristian Kirchner y Alberto Fernández "están desaparecidos".



Massa quiere una moneda digital para el país

El candidato de UP, Sergio Massa, propuso crear "la moneda digital argentina" y subir las penas para quienes evadan impuestos. "Además, vamos a poener un programa de desarrollo exportador, que valorará el trabajo argentino", aseguró.



Bullrich también criticó a Milei

Bullrich aseguró que los países que eliminaron su banco central son todos paraísos fiscales y se mostró en contra de la dolarización.



Fuerte cruce entre Massa y Milei

El candidato de Unión por la Patria le contestó a Milei por su propuestas de dolarización: “No hay que rifar nuestra bandera”.



Milei comenzó el debate y Bregman le pidió la réplica

Dijo que en 50 años la Argentina podría convertirse en una “gran villa miseria”. Dijo que se sacaría a las “empresas nefastas” del Estado y cerraría el Banco Central. “Si me dan 20, seríamos Alemania, si me dan 35 años, Estados Unidos”, desafió Milei. Le pidió réplica Bregman, que lo cruzó por sus vínculos con Luis Barrionuevo, Massa, empresarios: “No es un león, sino un gatito mimoso del poder económico”.



Schiaretti buscó diferenciarse de sus rivales

Schiaretti buscó diferenciarse y dijo que es “el único de los candidatos que representa al interior del país”.



Bullrich, contra el kirchenerismo

"El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica. La pregunta es quién puede hacer este cambio. Massa es casi presidente en funciones y su gestión es un desastre. Milei tampoco. Está solo y tranza con la política y los mafiosos. Para cambiar se necesita coraje. Yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Segundo, se necesita poder propio y el apoyo de ustedes. Sin eso, se los comen los mafiosos”, afirmó.



Massa habló en contra de los “discursos fáciles y vacíos de contenido”

El candidato de Unión por la Patria dijo: “Claramente las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que tenemos que resolver. Entiendo que la mejor forma es sentándonos acá a plantear soluciones, no a hacer discursos fáciles y vacíos de contenido”.



Milei también hizo su presentación

Javier Milei se presentó como el economista liberal capaz de “exterminar la inflación”. Y miró a sus alrededores y dijo que son “la casta”. Luego, Massa lo cruzó: “No vengo a plantearles discursos fáciles y sin contenido”.



21.10: Myriam Bregman hizo su presentación

La candidata del Frente de Izquierda sostuvo en su presentación: "Mientras hambrean al pueblo se van en sus yates de lujo", con respecto al escándalo de Martín Insaurralde.



21.06: Qué es el botón rojo y cómo funciona

La Cámara Nacional Electoral (CNE) sumó un "botón rojo" al Debate Presidencial 2023 para que los cinco candidatos de las distintas fuerzas políticas puedan aprovechar el derecho a réplica.



"El candidato que no esté en uso de la palabra, pero se sienta aludido por lo que está expresando el otro candidato o candidata, puede pedir el derecho a réplica", contó el secretario de actuación de la CNE, Sebastián Schimmel.



ARRANCÓ EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL

Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman, Juan Schiaretti y Javier Milei ya se encuentran en el escenario para iniciar el debate.



Se viene el debate presidencial

En minutos los candidatos subieron al escenario para dar inicio al primer debate antes de las elecciones generales, el cual se lleva a cabo en Santiago del Estero.



20.32: A qué hora es el debate presidencial

El primer debate, fue en el Centro de Convenciones Fórum, en la ciudad de Santiago del Estero, y estuvo a cargo de la universidad de esa provincia comenzó a las 21 horas, al igual que el segundo evento que fue en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el domingo 8.



Cuáles son los temas del debate 2023

Cabe resaltar que en el primer encuentro los temas a debatir serán “Economía”, “Educación” y “Derechos Humanos y convivencia democrática”, bloque que fue votado por los ciudadanos, mientras que en Buenos Aires los temas a tratarán abarcarán “Seguridad y “Trabajo y producción”, que fueron consensuados, y a ese se le sumó “Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente”.



Cuáles son los temas del debate 2023

Dónde es el debate presidencial hoy

El primer debate se lleva a cabo este domingo 1° de octubre en el Centro de Convenciones Fórum, en la ciudad de Santiago del Estero, y los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas para captar los votos de cara a las elecciones.



Quiénes participaron del primer debate



En el debate estuvieron presente los cinco candidatos que superaron las PASO:

Javier Milei (La Libertad Avanza)

Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)

Sergio Massa (Unión por la Patria)

Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País)

Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad)

Cuáles son las reglas del debate

Una introducción y presentación de cada uno de los candidatos de hasta un minuto.



Luego, en el primer bloque, el debate fue sobre dos ejes temáticos en los que cada candidato podrá exponer dos minutos sin interrupciones. Estuvo permitido el derecho a réplica para cada candidato si se siente aludido.



Se pudo hacer uso hasta cinco veces en cada debate de ese derecho, con un tiempo máximo de la réplica de 45 segundos.



Hubo un corte televisivo de 12 minutos.



En el segundo bloque se debatió sobre un tercer eje temático.



Tras la exposición sobre ese tercer eje temático, hubo un segmento de cuatro rondas de preguntas cruzadas, con un orden para preguntar que se definió en el sorteo. Cada candidato pudo formularle una pregunta a cada uno de sus contrincantes en un esquema ya establecido.



Las preguntas son individuales y específicas para el destinatario sobre el escenario, y no pudieron extenderse más allá de los 15 segundos.

El aludido tendrá 45 segundos para responder.



Tras un segundo corte de ocho minutos, quedó el cierre de cada candidato de un minuto final.







Cómo participar del debate



La Cámara Nacional Electoral confirmó que los candidatos participantes del debate tendrán que discutir sobre una temática que definirá la ciudadanía mediante un proceso de participación abierto. Esta convocatoria estuvo vigente hasta la medianoche de mañana sábado y ya se difundieron los requisitos y el procedimientos para sumarse.



Ya se encuentra disponible el sitio debate.electoral.gob.ar donde los interesados pudieron elegir entre este viernes y las 23:59 del sábado el asunto que desean que sea discutido por los candidatos, en una lista cerrada de siete propuestas que fueron acordadas por la mayoría de los fuerzas políticas que competirá en las presidenciales.



Los conductores del debate presidencial

Los encargados de mantener un clima cordial fuerin Rodolfo Barili y Evangelina Ramallo, en el primer bloque, y Esteban Mirol y Lucila Trujillo en el segundo.



