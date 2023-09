Más del 50% de los niños no tienen la canasta cubierta Jueves, 28 de septiembre de 2023

Así lo aseguró un informe del Indec con datos del primer semestre de 2023. Representa una suba de más de 5 puntos en un año. El rango entre 12 y 17 años tiene la situación más crítica y casi el 60% no tiene la canasta básica cubierta

La pobreza entre los chicos de hasta 14 años creció en el primer semestre del año y alcanzó el 56,2%, mientras que la indigencia en el sector de la sociedad con ese rango etario fue de 13,6%, informó este miércoles el Indec.



Forma parte del análisis que hizo el organismo estadístico sobre el dato general de pobreza para los primeros seis meses de 2023, que mostraron un avance de la pobreza y la indigencia hasta 40,1% y 9,3%, respectivamente. Como suele reflejar cada informe del tema, los chicos, chicas y adolescentes fueron la porción de la sociedad con mayores índices críticos.



El 56,2% de los chicos de hasta 14 años no llegan a tener cubierta la canasta básica total que incluye alimentación, salud, educación y vestimenta. La cifra contrasta con el 50,9% que mostraban las estadísticas oficiales un año atrás y con el 54,2% del segundo semestre de 2022.



Por su parte, la proporción de chicos y chicas que no tienen cubierta la canasta alimentaria alcanzó en la primera parte del año el 13,6 por ciento. También representa un incremento, de casi un punto porcentual respecto al mismo período de 2022 con 12,7 por ciento. Y también en comparación con fines de 2022, cuando había sido de 12 por ciento.



Como para tener la comparación completa: el 56,2% de los chicos de hasta 14 años en condición de pobreza está muy por encima de la incidencia que tuvo ese flagelo en la población de entre 15 y 29 años (46,8%), entre 30 y 64 (35,4%) y entre los que tienen más de 65 años (13,2%), que en general suelen mostraron números de pobreza más bajos por tener cubiertas algunas de sus necesidades básicas por la vía del sistema previsional jubilatorio.



En la base de datos del Indec, por su parte, existe un registro de los índices de pobreza infantil pero medidos con otros rangos etarios. Así, por una parte, el organismo estadístico midió que el 39,1% de los chicos y chicas de hasta 5 años son pobres y el 12,5%, indigente. Entre los 6 y 11 años la incidencia es de 44,9% y 13,6%, respectivamente. La situación más crítica pareciera estar, según Indec, en la franja de entre 12 y 17 años. En ese caso, el 59,4% de los chicos y chicas no tienen la canasta básica total cubierta, y el 16,4% ni siquiera la canasta alimentaria.



El dato de pobreza general (40,1% a nivel nacional) es el más alto registrado en el país por el Indec desde el pico del 42% alcanzado durante la severa crisis de la pandemia en 2020 y los expertos en estadísticas sociales prevén que el segundo semestre empeore por la aceleración de la inflación, que este año podría llegar hasta el 190% según algunas estimaciones privadas.