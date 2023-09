Inició el pago de Pensiones, Becas y Líderes Comunitarios Jueves, 28 de septiembre de 2023

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, informa a beneficiarios, que desde este jueves 28 de septiembre del 2023, estará disponible el pago de BECAS, Pensiones No Contributivas y Líderes Comunitarios dependientes de este organismo con aumento.



Se podrá acceder al cobro a través de los cajeros automáticos del Banco de Provincia de Corrientes