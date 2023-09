Corrientes apuesta a una jornada de Movilidad Sostenible Sábado, 30 de septiembre de 2023

La Fundación Buen Vivir realizará este sábado de 16 a 21 horas, una Jornada de Movilidad Sostenible en la Costanera “General San Martín” de la ciudad de Corrientes. Todos pueden participar con vehículos no contaminantes.

Cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, fue declarada de Interés por la Vicegobernación, la Cámara de Diputados de Corrientes, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de la Capital, entre otros.



De esta manera, en la Semana Mundial de la Movilidad Sostenible, la ciudadanía podrá acercarse a participar del evento con vehículos no contaminantes y se invitará a dejar su registro para sumarse como Voluntarios Ambientales. El lema con el cual se promociona dicha actividad dice “todos caminando, trotando o sobre ruedas, no dejar a nadie atrás, por una movilidad sin emisiones”, y el cual se extenderá desde el Anfiteatro “José Hernández” hasta calle San Martín.



“Dando cumplimiento a nuestros objetivos estatutarios trabajamos en la defensa, promoción y en la generación de conciencia acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y de acciones para contrarrestar el cambio climático, realizando acciones amigables con el medio ambiente como describe el Acuerdo de París, con el objeto de mitigar los gases de efecto invernadero y de cómo incide la Huella de Carbono en todas las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana y en las comunidades”, destacaron desde la Fundación Buen Vivir.



Por este motivo, agregaron que “consideramos que la movilidad sostenible es la clave para el cambio hacia una energía verde, conociendo que el transporte representa más de una cuarta parte de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y en base a eso buscar soluciones alternativas de movilidad sin emisión es clave para ir por el buen camino. Debemos descarbonizar todos los medios de transporte para llegar a cero emisiones netas en 2050 en todo el mundo”.



Informaron que el cambio hacia un transporte sostenible podría suponer un ahorro de 70 billones de dólares para 2050, según el Banco Mundial, por lo que todas las partes interesadas tienen un papel que desempeñar, desde los individuos que cambian sus hábitos de viaje hasta las empresas que transforman su huella de carbono.



Los últimos informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anima a los gobiernos y a los organismos internacionales a regular el desarrollo y el despliegue de nuevas tecnologías de transporte con menores emisiones contaminantes. El uso de estas nuevas tecnologías debe ir acompañado de medidas que mantengan y amplíen el acceso equitativo a los servicios de transporte, así como de aquellas que mitiguen el impacto medioambiental en todo el ciclo de producción de los vehículos.



La Jornada también es apoyada por organismos regionales, provinciales, nacionales e internacionales, Universidad, organizaciones de la sociedad civil, empresas y la sociedad en su conjunto.