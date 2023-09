Juego limpio es la prevención de violencia en los niños Jueves, 28 de septiembre de 2023

La actividad fue en el Club Alvear y estuvo enfocada en enseñar los valores de la no violencia, contando con la participación de los padres y autoridades del club en los segmentos didácticos.

Jornada de "Juego Limpio" (JL) o fair Play es un programa desarrollado por la Subsecretaria de S. C. del Ministerio de Seguridad de la Provincia.



En horas de la tarde del miércoles 28 de septiembre, la subsecretaría de Seguridad Ciudadana llevo adelante su primera jornada de actividad en el Club Alvear, en el marco del programa "Juego Limpio", junto al equipo de jugadores infantil del Club Alvear.



El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr Oscar Martínez, los profesores de la institución, los tutores de los chicos participantes y las autoridades dirigenciales del club.