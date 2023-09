Así nació el amor entre Camila Homs y José Sosa

La expareja de Rodrigo de Paul prefiere mantener su noviazgo con el futbolista de Estudiantes de La Plata lejos de los flashes.



A pocos meses de haberse separado en los peores términos de Rodrigo de Paul, el padre de sus dos hijos, se viralizaron en marzo de este año imágenes que tenían como protagonistas a Camila Homs y José “El Principito” Sosa.



Tiempo después de que las fotos de Cami y José a los besos en un reconocido boliche tomaran protagonismo en las redes, ella confirmó la relación en Instagram a principios de junio, aunque no quiso dar demasiados detalles. Desde el momento uno, prefirió mantener este romance alejado de los medios con el objetivo de preservarlo.



Y aclaró que, al principio, no sabía quién era José. “Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común. No soy de juzgar para nada”, había aclarado Cami, haciendo hincapié en que no era un problema para ella que Sosa, al igual que su ex, fuera futbolista.



CAMILA HOMS Y JOSÉ SOSA YA ENSAMBLARON FAMILIAS

En este sentido, la modelo reveló que ella ya conoció a los hijos de él y viceversa.



“Está todo viento en popa, nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, había dicho, ilusionada por este noviazgo que avanza a paso firme.