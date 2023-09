La mamá de Camila Homs y el coqueteo con Marcelo Tinelli

Viernes, 22 de septiembre de 2023

En la noche del jueves se presentó la modelo en la segunda ronda de baile acompañada por Liliana Fontán, su mamá, y hubo un divertido cruce con el conductor y un fuerte ida y vuelta con Ángel de Brito



La primera pareja en bailar en la noche del jueves en Bailando 2023, el ciclo de América, fue la de Camila Homs y Nico Fleitas. Con la presencia de la mamá de la modelo, Liliana Fontán, en el estudio Mayor se armó una previa muy entretenida en donde hubo un idea y vuelta entre Tinelli, Cami y su mamá. “Mamá es una bomba”, confesó Marcelo. “¿Por qué no querés que baile mamá, Cami?” le preguntó ante la negativa de la joven a que su madre se acerque a la pista.



“Cuando quieras te invito a mi vinoteca y tomamos un vinito”, coqueteó la exsuegra de de Paul.”Yo no sé qué va a pasar en este Bailando pero que voy a chupar, seguro”, bromeó el conductor mirando a cámara. Sin embargo, la mujer contó que después la hija la iba a retar. “Es verdad, la que siempre me dice de todo es ella”, reconoció. Luego, mostraron al aire imágenes del negocio de la mamá de la modelo en una nota que habían hecho para LAM hace un tiempo atrás.



“Mamá pide pista, mirá la cara de mamá”, exclamó Marcelo ante la mirada incómoda de Camila. Y Ángel reveló lo que le había dicho Liliana en ese momento: “Dijo que le gustabas, Marcelo”. Acto seguido Tinelli le preguntó directamente: “¿Pero yo te gusto?”, y Liliana tomó el micrófono y le dijo con total sincericidio: “Mal no estás, Marcelo, a ver, pero hay una fila acá...”.



Luego, la pareja bailó al ritmo de música disco con una coreografía que se vio prolija y armónica. Cuando llegó el momento de las devoluciones, Ángel de Brito le preguntó a la mamá el motivo de la separación de su hija y del futbolista. “Cosas personales de ellos, yo no idea”, respondió inquieta Liliana. Ante la repregunta del conductor de LAM sobre si De Paul le había sido infiel a Cami, su mamá dijo: “Si le fue infiel, no lo sé, pero no me hagas hablar de esas cosas”.



Por último, antes de despedirlas, Tinelli invitó a la mamá de Cami a participar del certamen. “Aunque tus hijas no quieran, vení y no les hagas caso”, intentó convencerla entre las risas de los presentes.