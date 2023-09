¿Dónde voto? ya está el padrón definitivo para octubre Viernes, 22 de septiembre de 2023 A 30 días de los comicio, el cronograma dispone la impresión y publicación del padrón donde figura el establecimiento y el número de mesa para sufragar. Este viernes también vence el plazo para la presentación de boletas ante las juntas electorales nacionales, y para la ratificación y ubicación de las autoridades de mesa.

El padrón definitivo para las elecciones presidenciales del 22 de octubre fue publicado este viernes y ya puede ser consultado por los electores, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE).



A 30 días de la elección general, el cronograma electoral dispone la impresión y publicación del padrón definitivo, donde figura el establecimiento donde se debe sufragar y el número de mesa, con el objetivo de ofrecerlos a las autoridades en el momento del voto y agilizar el trámite durante los comicios.



Los datos se pueden consultar en El padrón definitivo para las elecciones presidenciales del 22 de octubre fue publicado este viernes y ya puede ser consultado por los electores, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE).A 30 días de la elección general, el cronograma electoral dispone la impresión y publicación del padrón definitivo, donde figura el establecimiento donde se debe sufragar y el número de mesa, con el objetivo de ofrecerlos a las autoridades en el momento del voto y agilizar el trámite durante los comicios.Los datos se pueden consultar en www.padron.gob.ar y es necesario ingresar el número de documento, género y el código de validación.



Luego, el sistema arrojará el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden.



Desde la CNE recordaron que si bien el lugar de votación de las elecciones generales suele ser el mismo que el de las PASO, puede ocurrir que haya cambios, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes de los comicios del domingo 22 de octubre.



Cuáles son los documentos válidos para votar

• Los documentos válidos para votar son la libreta cívica, libreta de Enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste y DNI tarjeta.



• Los documentos que contienen la leyenda "No válido para votar" son válidos para votar, al tiempo que advirtieron que no se podrá votar con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco si el DNI está en el celular.





Cómo sigue el cronograma electoral

Este viernes también vence el plazo para la presentación de boletas ante las juntas electorales nacionales, y para la ratificación y ubicación de las autoridades de mesa.



La próxima fecha del cronograma es el miércoles 27 cuando se inicie la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto.



Ese mismo día también vence el plazo para que los jefes de las Fuerzas de Seguridad comuniquen a los jueces electorales la nómina de agentes afectados al comicio. y es necesario ingresar el número de documento, género y el código de validación.Luego, el sistema arrojará el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden.Desde la CNE recordaron que si bien el lugar de votación de las elecciones generales suele ser el mismo que el de las PASO, puede ocurrir que haya cambios, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes de los comicios del domingo 22 de octubre.Cuáles son los documentos válidos para votar• Los documentos válidos para votar son la libreta cívica, libreta de Enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste y DNI tarjeta.• Los documentos que contienen la leyenda "No válido para votar" son válidos para votar, al tiempo que advirtieron que no se podrá votar con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco si el DNI está en el celular.Cómo sigue el cronograma electoralEste viernes también vence el plazo para la presentación de boletas ante las juntas electorales nacionales, y para la ratificación y ubicación de las autoridades de mesa.La próxima fecha del cronograma es el miércoles 27 cuando se inicie la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto.Ese mismo día también vence el plazo para que los jefes de las Fuerzas de Seguridad comuniquen a los jueces electorales la nómina de agentes afectados al comicio.