Un millonario acuerdo para la infraestructura de Amazonia Viernes, 22 de septiembre de 2023 La operación se anunció durante una reunión entre el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y la titular del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros donde acordaron 250 millones de dólares para promover iniciativas de bioeconomía e infraestructuras sostenible

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Brasil firmaron un acuerdo por 250 millones de dólares para promover iniciativas de bioeconomía e infraestructura sostenibles para la Amazonia, informó este jueves la entidad financiera en un comunicado.



"El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco do Brasil firmaron este jueves, 21 de septiembre, una carta de intención para viabilizar un programa de financiamiento de 250 millones de dólares que forma parte de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) de hasta 1.000 millones de dólares", dice el texto.



La operación, que se anunció durante una reunión entre el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y la titular del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, pondrá foco en la conectividad y las fuentes de energía renovables, añade la nota.



La iniciativa está alineada con el pilar de bioeconomía de Amazonia Siempre, el programa del BID para el desarrollo sostenible de la región amazónica.



Medeiros dijo que "se financiarán soluciones financieras que tengan impacto en la generación de ingresos y contribuyan a reducir las emisiones de carbono, mediante la lucha contra la deforestación, la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible del suelo y los recursos naturales, y la recuperación de áreas degradadas".



Goldfajn destacó que, además de impulsar la economía forestal, mejorar la conectividad y el uso de energías renovables, aprovecharán este proyecto "para promover negocios sostenibles de bioempresas en la Amazonia y organizar la promoción comercial de los productos en la región".



"Estas acciones procuran crear alternativas económicas para la población de la Amazonia Legal brasileña, uno de los principales ejes de trabajo de Amazonia Siempre. Nos sentimos honrados de tener al Banco do Brasil como socio en estos esfuerzos y para este importante desarrollo de la Coalición Verde", añadió Goldfajn, citado por la agencia de noticias Sputnik.



La Coalición Verde de Bancos de Desarrollo se firmó en agosto durante la cumbre amazónica en la ciudad brasileña de Belem, con el objetivo de promover soluciones financieras y condiciones favorables para la creación y el fortalecimiento de las actividades productivas locales en Amazonia, así como impulsar proyectos social, ambiental y económicamente sostenibles.