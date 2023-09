Candidatos a Vicepresidente se cruzaron en el debate

Jueves, 21 de septiembre de 2023

Agustín Rossi, Luis Petri, Victoria Villarruel, Florencio Randazzo y Nicolás del Caño, de las cinco fuerzas políticas que competirán en las presidenciales del 22 de octubre, intercambiaron ideas en una acalorada discusión en un programa televisivo.

Los candidatos a vicepresidente de las cinco fuerzas políticas que competirán en las elecciones presidenciales del 22 de octubre debatieron este miércoles por primera vez, en una discusión acalorada y signada por temas como el rol del Estado, la seguridad, la economía y los derechos humanos.



Agustín Rossi, de Unión por la Patria (UxP); Luis Petri, de Juntos por el Cambio (JxC); Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza (LLA); Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda; y Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País (HxNP), expusieron sus propuestas convocados por el programa "A dos voces" en el canal de cable Todo Noticias (TN), en torno a tres ejes temáticos: economía, inflación y trabajo; rol del Estado y conflictividad social; y política de seguridad, defensa y justicia".



Villarruel abrió la ronda de presentaciones por resultar candidata del espacio con mayor cantidad de votos en las PASO y afirmó que busca "hablar de lo que le interesa a la gente" y evitar que los argentinos "se exilien"; acusó a los otros cuatro postulantes de "vivir del Estado" y de portar ideas que "atrasan", que "son una imitación y una copia".



La referente de LLA destacó su rol como presidenta de la asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) y marcó que "Argentina tiene que ajustar el gasto público, reducir el déficit y frenar la emisión monetaria".



Por otra parte, marcó que "la educación sexual integral tiene que estar basada en contenidos biológicos, no en la ideología del docente o militantes políticos que meten para hacer adoctrinamiento en la educación".



En tanto, Rossi abogó por un modelo de "crecimiento con inclusión social" y advirtió que "el otro camino es del odio y el ajuste", en referencia a los candidatos de la oposición que definió como de "derecha" y "ultraderecha".



El compañero de fórmula de Sergio Massa dijo que en un eventual gobierno se enfocarán en los "derechos de los trabajadores, las mujeres y los derechos humanos" y adelantó que UxP seguirá con su política de promover "más universidades para nuestros jóvenes y fortalecer a los empresarios".



En materia económica, advirtió que la dolarización que propone LLA es una "invitación a que las organizaciones narcos más importantes de América Latina se instalen en Argentina".



Sobre seguridad, destacó que Massa, como intendente de Tigre, fue el "primero" que "instaló cámaras, un centro de monitoreo y una Secretaría de Seguridad Ciudadana".



Petri, por su parte, sostuvo que "para terminar con la inflación primero hay que terminar con el kirchnerismo, que es una máquina de generar pobreza y poner palos", en línea con su compañera de fórmula Patricia Bullrich.



Para Petri, "la crisis tiene solución", y es poner "orden, para que la gente pueda ir a trabajar y no lo impidan 50 tipos en un piquete, sin paros ni adoctrinamientos en las escuelas y para que el sueldo valga".



Además, señaló que el kirchnerismo "está rifando el futuro de los argentinos" con la eliminación del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que cumplió con un reclamo de la CGT, por "privilegiar a los jerarcas sindicales".



Por otra parte, apuntó contra las propuestas de LLA, que habían presentado "el plan motosierra" y criticó: "Viene retrocediendo en chancletas, se ha convertido en una tijerita".



En cuanto a la temática seguridad, señaló que "les van a hacer la vida imposible" a los delincuentes, "como se la hacen imposible a todos los argentinos que tienen miedo de salir de sus casas".



Asimismo, el mendocino fue contra la candidata de LLA, con quien comparte actualmente sesiones en la cámara de Diputados: "¿Qué ha hecho en estos 20 meses como legisladora nacional? ¿Ha hecho algún proyecto en Seguridad? Le ahorro la pregunta porque la respuesta es cero". Por eso consideró a Villarruel como una "ñoqui".



Del Caño ponderó la propuesta de reducir la jornada laboral a seis horas de su fuerza, valoró que continuarán "peleando por Memoria, Verdad y Justicia" y consideró que la izquierda es la única que no está "sometida" al FMI.



"Tengo el orgullo de acompañar a Myriam Bregman, una incansable luchadora en los derechos de las mujeres, abogada en los juicios contra los genocidas, que del otro lado estaba Villarruel", destacó.



El candidato de izquierda cruzó a Villarruel y le preguntó si, en el caso de ser electa, "va a reprimir a los pibes y pibas que defienden la Educación Sexual Integral (ESI)", al contrastar que esa ley "es un derecho fundamental que se debe aplicar en las escuelas".



El diputado del FIT pidió por un "aumento (salarial) de emergencia" para combatir los aumentos de precios y sentenció: "Los salarios siempre tienen que estar por encima de la inflación".



"Hay que ajustar a las empresas que matan con los tarifazos, a las grandes empresas de alimentos que te remarcan y aumentan todos los días, a los bancos, todos eso que ganaron fortunas", resaltó.



A su vez, Randazzo consideró que "el principal problema" de Argentina es la inflación, pidió terminar con la "maldita grieta" y destacó que la "política solamente sirve para resolver los problemas de la gente".