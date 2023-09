Hulga histórica de los médicos residentes por mejoras salariales

Jueves, 21 de septiembre de 2023

El Servicio Nacional de Salud (NHS) de este país tuvo que invertir millones de libras en recursos adicionales para cubrir la falta de personal a causa de una huelga de médicos residentes en reclamo de mejoras salariales.

La Asociación Médica Británica (BMA) indicó en un comunicado que "es imperativo alcanzar un acuerdo para poner fin a este conflicto y prevenir futuras huelgas, especialmente con la llegada del invierno".



Esta protesta ocurre tras la reciente legislación gubernamental que determina servicios mínimos en caso de huelgas, generando fricciones con los gremios médicos.



Para cubrir los vacíos dejados por estos profesionales, el NHS en Plymouth, por ejemplo, pagó a un médico especialista más de 3.000 libras esterlinas (aproximadamente 3.717 dólares) por una consulta para cubrir un turno nocturno de 12,5 horas como médico residente.



Según informes, el costo para los hospitales de contratar reemplazos es tres veces mayor que el ahorro por salarios no pagados a los médicos en huelga.



El Hospital Universitario de Plymouth desembolsó cerca de 1,8 millones de libras para cubrir la falta de personal, mientras que solo se ahorraron menos de 430.000 libras en salarios no pagados, en las últimas tres huelgas realizadas por los médicos residentes.



Una tendencia similar fue notificada por otros hospitales en respuesta a una consulta de BBC News.



Una portavoz del Hull University Hospitals NHS Trust explicó que "están obligados a proporcionar servicios esenciales a la población de la región de Humber y North Yorkshire, independientemente de los desafíos".



Esta institución pagó aproximadamente 1,7 millones de libras a médicos experimentados para cubrir los puestos vacantes, triplicando el ahorro por salarios no pagados a los médicos en huelga.



Las tarifas para consultores oscilan entre 161 libras por hora durante el día y hasta 269 libras por la noche.



"Creemos que a los hospitales no les quedará otra opción que pagar más de lo necesario para mantener a los pacientes seguros", declaró Taylor.



Las 24 horas de acción coordinada en Inglaterra comenzaron a las 7 de la mañana de este martes y la acción conjunta se superpuso dos días con la de los especialistas que finaliza este jueves y los residentes el viernes.



Simon Walsh, un especialista en medicina de emergencia que hizo un piquete frente al Royal London, dijo que "lamentablemente todos estamos aquí porque la situación ha llegado al punto en que el Gobierno ni siquiera está dispuesto a hablar con nosotros, y mucho menos a presentar una oferta creíble".



"A pesar de apoyarnos unos a otros, ninguno de nosotros quiere estar en huelga. Todos preferiríamos estar en el trabajo", expresó en un comunicado de la BMA.