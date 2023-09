La UNESCO declaró la ESMA Patrimonio de la Humanidad

Miércoles, 20 de septiembre de 2023

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) oficializó la decisión en su 45° Convención en la ciudad de Riad en Arabia Saudita. El Museo de la Memoria ESMA será zona protegida en el mundo.

El Comité de la UNESCO declaró ayer el Museo de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad y lo incluyó dentro de los monumentos y zonas protegidas por el organismo en el mundo.



De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) oficializó la decisión en su 45° Convención en la ciudad de Riad en Arabia Saudita, que se encuentra sesionando desde el pasado 10 de septiembre.



La noticia también fue confirmada por el presidente Alberto Fernández en sus redes sociales, a través de un video, donde destacó que "lo peor del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina se expresó allí".



"La memoria hay que mantenerla viva para que las malas experiencias no se repitan. La Argentina en esos años sufrió la persecución de todos los que se oponían a la dictadura. Algunas fueron perseguidos, detenidos y sometidos a torturas. Otros terminaron exiliados, otros asesinados y otros desaparecieron de la faz de la tierra", recordó el Jefe de Estado.



En la filmación, que tiene casi 4.30 minutos de duración, Fernández relató que muchos hombres y mujeres fueron trasladados desde la ESMA hacia los vuelos de la muerte y arrojados al Río de La Plata: "Muchos hasta el día de hoy seguimos buscando sus cuerpos. El terrorismo de Estado nos mostró a madres y abuelas buscando con desesperación a sus hijos y nietos nacidos en cautiverio".



Y agregó: "Después vino la democracia y en este año, que cumplimos 40, no puede contarles la tranquilidad que me da que la ESMA sea declarada un sitio de memoria para que nadie pueda olvidar el error que se vivió allí".



El Presidente le agradeció "a las madres y abuelas que nos enseñaron a que no hay que buscar venganza sino verdad y justicia", y también a la gestión hecha por la Embajadora de la Delegación Permanente de la Argentina ante la UNESCO, Marcela Losardo, para que esto sea posible.



La vicepresidenta Cristina Kirchner también se manifestó al respecto durante la jornada de hoy. "Hoy por la mañana la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró patrimonio de la humanidad al Museo Sitio de la Memoria ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, que recuperamos allá por el 2004 e inauguramos en 2015″, señaló a través de las redes sociales.



"Una vez más, como antes en el 2004 y después en el 2015… hoy y siempre: Memoria, Verdad y Justicia", enfatizó la ex Presidenta de la Nación.



El Comité que aprobó la incorporación del Museo está conformado por 21 representaciones rotativas de los 194 países más 12 Estados asociados que integran la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En la actualidad, los miembros del Comité son Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Catar, Egipto, Etiopía, Grecia, India, Italia, Japón, Malí, Nigeria, Omán, Ruanda, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Tailandia y Zambia.



Según lo anunciado durante la sesión, se establece que el Museo Sitio de Memoria ESMA - Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio está asociado y es representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en los años 1970 y 1980 sobre la base de la desaparición forzada de personas.



De esta manera, el Museo Sitio pasa a integrar la lista que contempla lugares con un "valor universal excepcional" que pertenecen al patrimonio común de la humanidad, de acuerdo a lo establecido por la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. La misma fue ratificada por 194 países que forman parte de una comunidad internacional unida en la misión conjunta de identificar y proteger el patrimonio natural y cultural más importante de nuestro planeta.



"Es una alegría muy grande la que estamos viviendo. Este reconocimiento a nivel internacional constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan o buscan relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de la última dictadura cívico-militar", señaló el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, que viajó para participar de las sesiones.



"El Museo Sitio representa a todos los Espacios de Memoria del país, pero también de la región, y que lo hayan declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO es un homenaje a esos miles de desaparecidos que tiene nuestro continente", sostuvo el funcionario que subrayó que "se trata de un hecho de una relevancia única dentro de la historia argentina y regional, que sienta un precedente para seguir dando ejemplo en el mundo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia".



La comitiva argentina también estuvo integrada por la embajadora Losardo; la directora ejecutiva del Museo, Mayki Gorosito; y el coordinador general del Plan de Trabajo para la candidatura del Sitio de Memoria ESMA, Mauricio Cohen Salama.



También el canciller argentino, Santiago Cafiero, quien se encuentra junto al presidente Fernández en Nueva York participando de la 78° Asamblea de las Naciones Unidas, mostró su satisfacción por la decisión de la UNESCO. "Mientras la derecha negacionista pone en tela de juicio la memoria efectiva de nuestro país, la comunidad internacional destaca a nuestro país y nos brinda este gran reconocimiento", señaló. "La ESMA es un testimonio material y físico de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, y hoy esta elección es una denuncia viviente de los actos de terrorismo perpetrados por las fuerzas armadas argentinas entre 1976 y 1983″, agregó.



"Este apoyo de la comunidad internacional redobla nuestro compromiso como país para que la violencia no sea nunca mas un método para dirimir diferencias ideológicas", culminó Cafiero, quien ayer estuvo con Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, en el lanzamiento de la Asociación para la Cooperación Atlántica, con eje en la preservación de océanos.



El expediente de nominación y los anexos, firmados por el secretario Pietragalla Corti, fueron presentados en enero de 2022 al Centro del Patrimonio Mundial. Los documentos contaban con una descripción minuciosa de la institución y varios tipos de documentación respaldatoria. También se incluyeron más de 160 adhesiones a la candidatura, realizadas por organizaciones y redes nacionales, regionales e internacionales.



La Lista del Patrimonio Mundial incluye en la actualidad un total de 1.121 sitios (869 culturales, 213 naturales y 39 mixtos) en 167 países. Argentina contaba hasta ahora con 11 bienes reconocidos como Patrimonio Mundial; a ellos se agrega ahora el Museo Sitio de Memoria ESMA - Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que está emplazado en el predio de la ex ESMA, hoy Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.



Con esta nominación, el Museo Sitio alcanza ahora una dimensión mundial en la difusión de los valores que testimonia y representa: el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y la capacidad de la sociedad argentina de reparar lo sucedido a través del juicio a todas las personas involucradas en la represión ilegal.