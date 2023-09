La “Noche de los Museos” se vivirá este sábado con muestras

Sábado, 23 de septiembre de 2023

Se llevará adelante este sábado 23 de septiembre, desde las 18 y hasta la medianoche, en los museos provinciales, centros culturales y salas de exposición de la capital y distintos puntos de la provincia.



Está todo preparado para una nueva edición de la “Noche de los Museos”, organizada por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes.



“Como todos los años, la Noche de los Museos forma parte de la agenda cultural, y es la oportunidad para mostrar el valioso patrimonio que tenemos los correntinos, y en un horario atípico que permite que las familias puedan sumarse a los recorridos”, señaló el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero.



Destacó además que quienes asistan a los distintos espacios, podrán disfrutar de “una gran variedad de propuestas artísticas que acompañan a la Noche de los Museos, entre ellas por ejemplo podemos destacar la presentación de la Orquesta Sinfónica en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland”.



De este evento participarán los museos provinciales y está abierta la convocatoria para que se sumen los espacios culturales de Capital y de todo el territorio provincial. Está confirmado que se sumarán a esta iniciativa varios espacios dependientes de la Municipalidad de Corrientes.



Tiene como principal propósito visibilizar el trabajo que llevan adelante los museos y a sus valiosos patrimonios, propiciando que el público que no asiste a estos espacios, lo haga en un horario distinto al habitual. Y de esta manera, permitir que las familias conozcan y disfruten de estas instituciones y de las actividades especialmente preparadas para la ocasión.



MUSEO DE BELLAS ARTES



Las actividades en el Museo de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” se extenderán el sábado 23 de septiembre, de 18 a 00 hs. con exhibiciones, visitas guiadas y actividades previstas.



El público podrá recorrer la muestra “La leyenda de la niña carbonilla”, de la artista Josefina Madariaga, habilitada en la sala “Justa Díaz de Vivar”; al igual que la exposición “Y no se termina cuando se acaba el fuego”, de Alicia Esquivel, en la sala José Negro”.



También “Modelines. 1° Exposición de vestuarios teatrales de Edgardo Frías”, en la sala José Negro, que exhibirá vestuarios emblemáticos que fueron utilizados en distintas producciones teatrales y fotografías de los actores luciéndolos en el escenario. En este caso, contará con una instalación especial a cargo de los actores de la Fundación Skené, quienes agregarán un toque interactivo y artístico para que los asistentes tengan una experiencia aún más memorable. La instalación estará diseñada para sumergir al público en un escenario teatral en forma de un cuadro vivo, combinando arte, teatro y participación activa.



A las 21, se inaugurará la muestra e iniciarán las performances en el patio, con los actores caracterizados que interactuarán permanentemente con el público asistente. Las instalaciones serán de libre acceso y estarán dispuestas durante toda la velada. Seguidamente, a las 22, se presentarán cuadros de danza de parejas del Ballet Sentido Folklore y, a las 23, cuadros de danza libre del Ballet Nainunmby.



MUSEO HISTÓRICO



Las actividades en el Museo Histórico darán inicio a las 19,15, con el recorrido “Humanidad de nuestros próceres, mito, leyendas y verdades en torno a los próceres correntinos”. El mismo tendrá la conducción del Lic. Miguel Fernando González Azcoaga, e incluirá los siguientes temas: Juan Torres de Vera y Aragón, Juana Ortiz de Zarate y su historia de amor; Inés Arias de Mansilla, Manuel Cabral de Melo y Alpoín, y los portentos de Ntra. Sra. de Itatí; Las mujeres en la vida de Berón de Astrada; Pedro Ferre, el Estadista; Rafael de Atienza, ¿el Gobernador asesinado?; Juan G. Pujol, Marcelo Pujol y José María Rolón: tres muertes y el descalabro del Partido Federal de Corrientes, El rapto de las Cautivas el 7 de julio de 1865.



A las 20 se llevará adelante la visita guiada tradicional, y seguidamente se realizará una específica para jóvenes y adolescentes, a cargo de Lucas Linera. Le seguirá a las 21,30 la presentación de la Banda de Música del Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes, en el patio del museo.



MUSEO DE ARTESANÍAS



Se suma también el Museo de Artesanías Tradicionales que incluirá entre sus propuestas, la muestra de maestros artesanos y aprendices, la transmisión de técnicas, la exposición y ventas de artesanías tradicionales, la presentación del grupo de danza del Museo, a cargo de la Prof. Vanesa Obregón.



Además, está prevista la participación de los integrantes del taller “Te cuento un cuento” de la Prof. Silvia Pozo, del taller de guaraní de la Prof. Balbina Pittone, y una visita guiada por la muestra “Cultores de un oficio”, que se lleva a cabo en homenaje al maestro imaginero Ramón Gregorio Cabrera.



CASA ÑANDEREKO



En Casa Ñanderekó, centro de interpretación del chamamé, la propuesta será una noche tradicionalista con la posibilidad de conocer dos nuevos espacios: el salón de lectura y consulta sobre chamamé y la cultura guaraní "Prof. Enrique Piñeyro", y uno de arte textil autóctono.



Se ofrecerá además una propuesta gastronómica y una enchamigada con delegaciones del interior, que se sumarán a esta actividad con lo mejor del chamamé para bailar y disfrutar toda la noche.



CIENCIAS NATURALES



En el Museo de Ciencias Naturales “Dr. Amado Bonpland”, ubicado en plena costanera, también se están preparando para la Noche de los Museos.



En esta ocasión, a la posibilidad de recorrer la muestra denominada “¿Y los hongos…dónde están?” y otra vinculada a la paleontología, se suman distintas intervenciones musicales.



La Orquesta Sinfónica de la Provincia se presentará, a las 21, en el Museo de Ciencias Naturales con un repertorio especial que abarca desde el barroco al estreno de una obra.



EX CASA MARTÍNEZ



Otro de los museos provinciales que se suma a la Noche de los Museos es el Arqueológico y Antropológico, Ex Casa Martínez, ubicado en Quintana 971. En este caso particular están previstas visitas guiadas, muestras temporarias y show artísticos.