Confirman nuevo aumento después de las elecciones Martes, 19 de septiembre de 2023 El viceministro de política económica explicó por qué dentro del paquete de medidas para morigerar la inflación no se incluyó el congelamiento de los servicios públicos.

El Gobierno confirmó que tras las Elecciones Generales, habrá un aumento en las tarifas de luz y gas. Así lo confirmó Gabriel Rubinstein, Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía en declaraciones televisivas.



Consultado acerca de por qué dentro del paquete de medidas para morigerar la inflación no se incluyó el congelamiento de tarifas, el funcionario explicó que los anuncios se tomaron en el "fragor" de la disparada inflacionaria de agosto pero que después de octubre volverán las subas. "Se tomó la decisión de posponer los aumentos de tarifas esperando que la situación calme y hay un aumento previsto en noviembre, ahí se retomará el sendero", indicó en Intratables.



Tarifas: qué pasó en septiembre



Este mes se dio un nuevo aumento de tarifas de servicios públicos, pero solo para los usuarios que entran en la categoría de ingresos altos y medios, y para las industrias y comercios. La Secretaría de Energía había confirmado en agosto que el aumento en las tarifas energéticas en la primera semana de septiembre sería cercano al 11%.



Sin embargo, el aumento se pospondrá. Tras ser consultado por la suba, Rubinstein se refirió a las "remarcaciones de precios" que hubo el lunes posterior a las PASO del 13 de agosto, y explicó que, en ese contexto, "se tomó la decisión de posponer los aumentos de tarifas esperando que la situación calme". Pese a la confirmación, el viceministro no dio detalles respecto de cuánto será la suba ni a qué categorías impactará.