Zdero ganó en primera vuelta y gobernará en Chaco

Lunes, 18 de septiembre de 2023

Con el 99,25% de las mesas escrutadas, el dirigente de Juntos por el Cambio obtuvo el 46,18% de los votos, seguido por el gobernador Capitanich, quien alcanzó el 41,65%.



El radical Leandro Zdero fue ungido este domingo como gobernador electo en Chaco tras ganar en primera vuelta electoral con el 46,29% de los votos, tras lo cual coincidió con el actual mandatario provincial y su rival en este comicio, Jorge Capitanich, en la necesidad de encarar una "transición ordenada" para la provincia.



Si bien el triunfo fue por cinco puntos, Zdero resultó gobernador electo debido a que la Constitución provincial establece que el candidato más votado debe obtener en la primera vuelta el 45 por ciento de los votos o el 40 por ciento con una diferencia de diez puntos porcentuales con relación al segundo.



Con el 99,25% de las mesas escrutadas, el dirigente de Juntos por el Cambio obtenía 46,18% de los votos, seguido por el gobernador Capitanich, quien alcanzaba el 41,65%.



Cuando el escrutinio provisorio apenas superaba el 60%, Capitanich ofreció una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde reconoció el triunfo de su competidor y comentó que se contactó con él para lograr una "transición ordenada" en respeto a la "voluntad popular".



"Me comuniqué con el gobernador electo de la provincia, Leandro Zdero, a quien le desee el éxito necesario a partir del 10 de diciembre porque ha sido elegido por la voluntad popular. Que cuente con nosotros para una transición ordenada. Esto no es un feudo, es un Estado democrático, donde se respetan las instituciones y la voluntad popular", indicó Capitanich.



Minutos después, Zdero se proclamó ganador desde el escenario de su búnker, acompañado por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.



El gobernador electo de Chaco agradeció a quienes "nos abrieron su corazón" y afirmó que "a partir de mañana comenzaremos a trabajar fuertemente para tener una transición ordenada".



"Quiero agradecer a todos los chaqueños que nos abrieron sus puertas, su corazón, que escuchamos sus dolores, pero también emprendimos juntos la posibilidad de construir este sueño para reparar la provincia. A partir de mañana comenzaremos a trabajar fuertemente para tener una transición ordenada", expresó.



Al concluir sus declaraciones, tomó la palabra la candidata presidencial Bullrich. "Teníamos la convicción de que hay una decisión profunda de cambio en la vida de los chaqueños", dijo.



"Esta cruzada que hoy (por el domingo) se hizo en Chaco es la cruzada que sigue, como en San Juan, San Luis, Santa Fe", refirió respecto a las elecciones que ganó JxC en distintas provincias, y aseguró que "la semana que viene en Mendoza".



También indicó que "vamos a entrar a la ciudad de Buenos Aires (sic), a Entre Rios, la provincia de Buenos Aires y de ahí nos vamos a gobernar el país todos juntos con una nueva mayoría".



El presidente Alberto Fernández, por su parte, celebró a través de Twitter "la jornada democrática" en la provincia y felicitó a Leandro Zdero por su triunfo.



"Deseo un próspero futuro a todo Chaco. Le agradezco profundamente a Jorge Capitanich la oportunidad que me dio para trabajar juntos de forma comprometida en favor del desarrollo del pueblo chaqueño", añadió.