"Damos todo para mantener el poder adquisitivo del salario" Viernes, 15 de septiembre de 2023 El secretario de Industria y Desarrollo Productivo aseguró que "buscamos mantener el poder adquisitivo del salario y generar demanda, no hay economía que funcione sin demanda, nadie invierte si no es para vender lo que produce". El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, destacó las medidas que apuntan a recomponer el poder adquisitivo del salario y mantener los niveles de actividad, al tiempo que dijo que el Presupuesto 2024 se presenta este viernes, como establece la ley.



"La recomposición del poder adquisitivo del salario es importantísimo, como también es importantisimo mantener el nivel de actividad", dijo de Mendiguren en declaraciones a radio La Cielo.



Señaló que "todo lo que estamos dando es para mantener el poder adquisitivo del salario y generar demanda, no hay economía que funcione sin demanda, nadie invierte si no es para vender lo que produce".



"Tenemos un gran problema con la inflación porque licúa el poder adquisitivo del salario, pero tenemos casi la mitad de la desocupación que dejó el Gobierno anterior"



Acerca del Impuesto a las Ganancias, afirmó que "(Sergio) Massa siempre dijo que el salario no es Ganancia, es una remuneración, y siempre prometió quitar ese impuesto".



"Hay un tema de cumplimiento de algo que para Massa es una injusticia que es cobrar Ganancias por una remuneración", agregó.



Consultado sobre el Presupuesto 2024, dijo: "lo vamos a presentar este viernes sí o sí, vamos a cumplir con la ley y presentar el Presupuesto, el tema es cuándo se empieza en comisión a discutir este tema, eso lo van a resolver los bloques internamente, van a fijar sus fechas".



"Lo que plantea (Javier) Milei es si va a haber un cambio de Gobierno por qué no se trata el Presupuesto con las nuevas autoridades, lo cual no estamos de acuerdo, el Presupuesto se va a presentar y se va a debatir cuando decidan los presidentes de los bloques", remarcó



Asimismo, se refirió a la inflación y sostuvo que "(Mauricio) Macri cuando gestionó no fue un experto en inflación, dobló la inflación sin guerra, sin pandemia, sin sequía, Juntos por el Cambio en sus cuatro años dobló la inflación y en tres cayó la economía".



"Nosotros también doblamos la inflación, es verdad, pero de cuatro años que vamos de gestión hasta ahora, a pesar de la crisis del campo, llevamos tres años creciendo la economía, esta es la gran diferencia", agregó de Mendiguren.



"Tenemos un gran problema con la inflación porque licúa el poder adquisitivo del salario, pero tenemos casi la mitad de la desocupación que dejó el Gobierno anterior", concluyó.