"El fallo contra YPF es parte de una mafia internacional" Lunes, 11 de septiembre de 2023

El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni calificó este domingo como decisión de "una mafia organizada a nivel internacional" el fallo que ordena a la Argentina pagar un resarcimiento a la firma Burford Capital por la estatización de YPF y advirtió que "estas noticias sobre los fondos buitres siempre salen en tiempo electoral".



Zaffaroni sostuvo que, si bien cuando se habla del fallo se hace referencia a "la justicia de Estados Unidos", la jueza Loretta Preska representa "a la Justicia provincial de Nueva York, que es como si nosotros juzgáramos a los Estados Unidos a través de un juez de Lomas de Zamora", ejemplificó.



Preska determinó el viernes pasado que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos al fondo Burford Capital por un tope de 16.000 millones de dólares, ante lo cual el gobierno argentino anunció que apelará "inmediatamente", según se indicó oficialmente.



"Compran títulos basura y exigen el valor nominal" aseguró el exjuez de la Corte en diálogo con el programa Rayos X de Radio 10, y explicó que "estos fondos buitre son estudios jurídicos, que hacen un negociado estafatorio y se dedican a comprar títulos que son muy superiores y con esos títulos exigen el pago del valor nominal".



"Toda esta mafia tiene un seguro por si le llega a fallar, es una mafia organizada a nivel internacional", advirtió.



Asimismo, Zaffaroni consideró que frente al fallo de la Corte de Nueva York se espera "un proceso de apelación que puede llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos" y que llevará "bastantes meses, por no decir al menos un año".



También indicó que "llama la atención que estas noticias sobre los fondos buitres siempre salgan en tiempo electoral", porque "daría la impresión que no corren los códigos de procedimiento sino los códigos electorales".



"En lo político se ve el oportunismo y en lo otro veo un negocio mafioso", enfatizó el letrado.



Consultado sobre diversos fallos de la justicia local, Zaffaroni expresó su deseo de que "el Poder judicial se reorganice, que haya una Corte Suprema numerosa, que funcione con todos los defectos humanos que pueda tener, pero más o menos como funcionan los Tribunales superiores en los países civilizados, pero ese día lo veo lejos".