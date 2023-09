EL LUNES NO HABRÁ CLASES EN LAS ESCUELAS POR EL DÍA DEL MAESTRO Domingo, 10 de septiembre de 2023 Alumnos y docentes de las escuelas primarias y secundarias de la provincia tienen desde hoy un fin de semana largo. Esto se debe a que el lunes no habrá clases en los establecimientos educativos por celebrarse el Día del Maestro. La información fue confirmada hoy por el Ministerio de Educación, atendiendo a lo dispuesto en el calendario educativo 2023.



Respecto a las instituciones educativas de gestión privada y semiprivada, cabe destacar que estas deben adherirse a lo dispuesto, «dado que es una Resolución ministerial», indicó a esta redacción Julio Navías, Subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes.



EFEMÉRIDE



El Día del Maestro en Argentina se celebra el 11 de septiembre. La fecha fue elegida para conmemorar el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, figura fundamental en la historia de la educación formal en el país.



Considerado por muchos como «el padre del aula», el también expresidente de la nación (1868-1874) y gobernador de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento se desarrolló como político, pedagogo, docente, periodista, escritor, filósofo, estadista y militar.



Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 y la celebración es en su honor. Pero el Día del Maestro no se decretó en ese entonces. En 1943 se realizó la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá, donde surgió el proyecto que finalmente se concretó en 1945 a través de un decreto firmado por el entonces presidente —de facto— Edelmiro Farrell.