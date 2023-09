Remodelan el parque urbano de la ex Terminal Ferroviaria Sábado, 9 de septiembre de 2023 El Gobierno provincial comenzó la puesta en valor y refuncionalización de la exterminal de Ferrocarriles Gral. Urquiza, un predio de alrededor de 6 hectáreas en el sector sur de la ciudad de Corrientes, en inmediaciones de la Estación de Ómnibus.

Estos terrenos, pertenecientes al Gobierno provincial, tienen un perímetro aproximado de 1.200 metros y se encuentran delimitados al norte por la calle Reconquista, al este por calle Ex Vía, al sur por calle Nicaragua y al oeste por Av. Maipú. y el edificio de la Terminal.



En dicho predio, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de su Unidad Ejecutora, trabaja en la ejecución de senderos peatonales, un circuito de running, una estación saludable, áreas de juegos infantiles, sectores de estar urbano, al tiempo que mejora la accesibilidad así como la iluminación peatonal, previendo también una importante parquización vegetal.



Cabe destacar que todas estas obras son emprendidas siguiendo las premisas de ahorro energético, sustentabilidad, preservación del patrimonio histórico del ex Ferrocarril, conectividad con el resto de la ciudad y la generación de un espacio verde y de esparcimiento público.



Iluminación



A efectos de garantizar una adecuada iluminación , en el sector se instalarán 56 columnas metálicas de 9 metros de altura y 115 columnas metálicas de 4 metros de altura, las que estarán separadas entre sí a una distancia aproximada de 20 metros.



Todas estas columnas estarán provistas de luminarias adecuadas a módulos y fuentes de LED, siendo las potencias de las luminarias a colocar de 125 watt en las más altas y de 60 watt en las columnas de iluminación de senderos. La red de distribución de energía será subterránea.



Senderos



Se construirán 1.650 m2 de vereda perimetral, además de 1.770m2 de senderos peatonales, todos de hormigón armado y se ejecutarán 800 m2 de carpeta asfáltica en frío sobre terreno conformado y compactado manualmente.



El predio contará con un sector de Plaza Para Niños en donde se instalarán diversos juegos como, por ejemplo: pirámide o prisma para trepar de caño estructural y mallas resistentes, semiesferas de H° recubiertas en caucho, de 3 m de diámetro con tobogán, vinculadas con juegos para trepar, hamacas reforzadas para colgar en estructura de Pérgola y otras con asiento bebes, calesita integradora, mangrullo y otros juegos clásicos.



Además este parque dispondrá de espacios para gimnasia al aire libre, bicicleta fija, bamboleo de cintura doble, remos, caminadores, máquina de Pedales con Remos, barras, descontracturador de Columna y bancos abdominales mixtos, entre otros.



En cuanto al equipamiento urbano con que será dotado este novel espacio verde se contarán bancos con base perimetral de hormigón armado, y contenedores de residuos, así como señalética sobre estructuras de hierro y chapa.



También el predio tendrá una Garita para Placero, que será una construcción tradicional de unos 30 m2, provisto de sanitario.



En todo el parque se plantarán especies autóctonas de entre 2 y 3 metros de altura, completando la parquización con la siembra de césped.



Por otra parte, en cuanto a obras viales se está realizando la apertura de calles, la construcción de cordón cuneta y enripiado.