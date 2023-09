Por primera vez aparece el guaraní en Toronto Viernes, 8 de septiembre de 2023 En el Times Square de la ciudad estadounidense de New York, se viralizó la pantalla mostrando el mensaje guaraní: ´Mbaéve ndaikatúi ñandejoko´. Traducido al español la frase indica: "Nada nos puede parar"

La Selección Nacional de Paraguay debutará en este nuevo ciclo ante Perú, y el Time Square se vistió de Albirroja para celebrarlo.



Buscando la clasificación después de estar ausente por tres mundiales tras 16 años, la ilusión albirroja está por las nubes por un nuevo inicio de las eliminatorias.



Uno de los mayores sponsors de la Selección Nacional de Paraguay llevó el apoyo a grandes ciudades del mundo como Toronto y New York donde se pasaron imágenes referentes a la Albirroja en pantallas gigantes en esas localidades.



Traducido al español la frase indica: "Nada nos puede parar" que también apareció en la pantalla en el idioma inglés: "Nothing can stop us", con la bandera albirroja.



La colectividad paraguaya es muy alta en New York con la presencia de cerca de 120.000 personas que emigraron a Estados Unidos en la búsqueda de mejores oportunidades de vida.



De hecho, se habla que los paraguayos se juntarán en el centro de la ciudad para observar el partido anre Perú a las 18:30, misma que de la zona este de Estados Unidos.



También en Canadá

En la ciudad canadiense de Toronto, también pasaron imágenes de apoyo para la Albirroja a través de la entidad bancaria que sponsorea a la Selección Nacional de Paraguay demostrando su apoyo al nuevo ciclo de las eliminatorias.