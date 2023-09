Chile tuvo un temblor en la ciudad de Tongoy

Jueves, 7 de septiembre de 2023

Un temblor de 6.3 de magnitud aconteció este miércoles 6 de septiembre en la ciudad de Tongoy, de acuerdo con la última información del Centro Sismológico Nacional (CSN).



Según los reportes oficiales preliminares, el movimiento inició a las 20:48 (hora local), se originó a 24.0 kilómetros al Oeste de dicha ciudad y tuvo una profundidad de 35.0 kilómetros.





La coordenadas del epicentro del sismo, según el CNS, fueron a -30.218 grados de latitud y -71.738 grados de longitud.





Recuerda que ante cualquier temblor sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.



Tras un terremoto, revisa tu hogar en búsqueda de posibles afectaciones, usa tu celular solo en caso de emergencia, no satures las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.





Un temblor puede pasar en cualquier momento, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.