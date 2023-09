Vuelve el uso obligatio de barbijo en centros de salud Jueves, 7 de septiembre de 2023 En centros de salud privados y algunos públicos piden el uso obligatorio de barbijo. Explicaron que es debido al incremento de casos en el país y para prevenir contagios. Desde Salud Pública no descartan que en los próximos días haya más infectados.

En hospitales es obligatorio en zonas de circulación de pacientes y en salas de inmunocomprometidos, comentó el Director del Hospital Vidal, Raúl Sotelo. A su vez, el director del hospital Escuela, José Alberto Romero, indicó que piden el tapaboca en el sector de salas, donde hay pacientes. Agregó que "en Urgencia todavía no y en consultorios dejamos a criterio propio".



"Sí tuvimos varios casos en el último tiempo y todos de pacientes ya internados y contagiados por algún familiar", comentó.



Desde el hospital San José de Paso de los Libres, la directora asistencial Lina Altamiro señaló que "solo si tenés síntomas se pide el uso de barbijo".



Por otra parte, en policonsultorios hace varias semanas volvió el uso obligatorio. En algunos, desde el inicio de la pandemia de la covid-19 en el año 2020, nunca dejó de pedirse el tapaboca.



Además, desde el Instituto de Cardiología de Corrientes comunicaron: "Debido al actual escenario epidemiológico de covid-19, a partir de la fecha el uso del barbijo es de carácter obligatorio para todo personal interno y toda persona que ingrese a la institución". Al respecto, Julio Vallejos, director del centro, confirmó que toda persona que ingrese a ese establecimiento de salud debe hacerlo con tapabocas.



"Esto es por casos que hemos detectado dentro de la institución. Nuestro comité de infectología y de control de enfermedades infecciosas ha aconsejado al directorio que se tome esta medida para prevenir la diseminación dentro de la institución, ya sea para los pacientes en primer lugar, para los familiares y todo el personal del Instituto. Por ese motivo se tomó esa medida", dijo Vallejos.





Situación local

"No se está viendo un incremento con características de una ola, sí hay notificación nacional de una nueva subvariante y estamos en una etapa de intensificar la vigilancia hegemónica (permanente) y ver qué está circulando en la provincia. Por ahora no hay incremento de casos con características de una ola, ni óbitos por covid-19 en las últimas 4 semanas en Corrientes", sostuvo ante los medios ayer por la mañana, la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla.



La funcionaria recordó que primero hay varios casos en provincias más pobladas como Buenos Aires y Córdoba, y "luego baja a otras" como Corrientes.



Por ello destacó que es importante la vacunación y que, en caso de tener síntomas respiratorios, hacer la consulta médica y no ir a lugares muy concurridos o al trabajo. A la vez, remarcó que "están disponibles todas las vacunas, tanto para la covid-19 como para influenza".



"Hay 6 pacientes activos en toda la provincia, aparecen algunos cada unos cinco días. La nueva variante no es letal como se había dicho en algunos medios, sigue siendo la ómicron y no hubo aumento de la mortalidad. En 2023, en todo el país, hubo 26 óbitos por covid-19", indicó Bobadilla.



En Argentina, los casos reportados crecieron en forma ininterrumpida en las últimas seis semanas y desde fines de julio se incrementaron más del 200%.



Además, las hospitalizaciones y los fallecidos también registraron un aumento, especialistas recuerdan la importancia de aplicarse las dosis de vacunas de refuerzo y otras medidas de prevención.



En Corrientes hay dosis disponibles en la Facultad de Medicina de la UNNE por la calle Rivadavia, en el hospital A. I. de Llano y en algunos centros de atención primaria de la salud (CAPS).