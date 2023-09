Corrientes Capital

Polonia podría extraditar 80.000 ucranianos para que se unan al frente de combate

Miércoles, 6 de septiembre de 2023

Las autoridades de ambos países buscan trabajar en conjunto para poder sumar soldados al conflicto bélico, pero las leyes pueden ralentizar los objetivos



La portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, Anna Muchalska, aseguró este lunes que en Polonia podría haber unos 80.000 varones ucranianos de entre 18 y 60 años de edad susceptibles de ser repatriados a su país a petición de Kiev con el objeto de enrolarlos en el Ejército.



En declaraciones publicadas hoy en medios polacos, Michalska explicó que, desde el comienzo de la guerra en febrero del año pasado, se ha registrado la entrada de 2,88 millones de varones ucranianos de 18 a 60 años y la salida de 2,8 millones, por lo que se cree que unas 80.000 personas de este grupo permanecen en Polonia.



No obstante, gran parte de ellos ha regresado al territorio ucraniano, según informaciones del diario ‘Rzeczpospolita’.



“Es un número significativo para Ucrania porque esta gente puede ser movilizada y reforzar las tropas en el frente”, ha alertado el portavoz del presidente ucraniano del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema de Ucrania, Fiodor Venislavski.



Al estallar la guerra de Ucrania, el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, prohibió la salida al extranjero de los hombres en edad militar para que fueran reclutados.



Recientemente, el diputado ucraniano David Arajamia sugirió que el Gobierno de su país comenzará a exigir la repatriación de sus ciudadanos en esta situación, así como la revisión de las exenciones médicas otorgadas desde que empezó la guerra.



En agosto, Zelenski anunció una revisión de los criterios médicos “para dar a los comandantes más oportunidades de contar con personal de servicio y para impedir la mala interpretación del concepto de incapacidad física”.



Por otra parte, Venislavsky, anunció hace pocos días que la fiscalía ucraniana podrá procesar a sus ciudadanos en el extranjero basándose que hayan escapado ilegalmente al llamamiento a filas.



Por su parte, el portavoz de la jefatura de Policía de Polonia, Mariusz Ciarka, explicó que “para que haya una extradición, Ucrania debe emitir una orden de arresto internacional para cada uno de los casos y así, si identificamos a alguna de esas personas, por ejemplo, para un control de carretera, un tribunal polaco decidirá sobre su extradición”.



El mensaje de Zelensky a los soldados

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó el frente de la región de Bajmut y ha felicitado a los militares destinados en la zona coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Especiales.



“Dirección Bajmut. Posiciones avanzadas de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Hoy estoy aquí para felicitar a los soldados en su día profesional y honrar su fuerza. He recibido un informe del comandante, he hablado con los militares. Muy potente, muy eficaz. Gracias”, ha publicado Zelenski en su canal de Telegram.



“Es muy importante felicitaros en persona. Por eso he querido estar aquí, estrechar vuestras fuertes manos y daros las gracias por no permitir que ocupen nuestro Estado”, ha resaltado, según un comunicado presidencial.