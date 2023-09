Prohibieron ocho productados de alisados

Miércoles, 6 de septiembre de 2023

Se producían en un laboratorio clandestino y contenían un químico prohibido para este tipo cosméticos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la comercialización en todo el país de una serie de productos para alisar el cabello por contener formaldehído, más conocido como formol, una “sustancia altamente peligrosa”, según informó el ente. Además, los cosméticos y el “laboratorio clandestino” que los producía no contaban con la habilitación correspondiente.



La Anmat prohibió la venta de una serie de suplementos dietarios

Se trata de ocho productos marca Belleza City:



Alisado plastificado chocolate, extra brillo HD, protector térmico

Alisado brasilero lacio perfecto

Alisado japonés extra fuerte lacio perfecto

Plastificado keratina shock líquido, colágeno y argán

Plastificado lifting rejuvenecedor, colágeno, hialurónico y argán

Plastificado alisado brasilero colágeno y argán

Alisado brasilero lacio perfecto

Alisado japonés extra fuerte lacio perfecto.

Según se comunicó en la Disposición 7098/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma del titular del organismo, Manuel Limeres, las muestras de todos ellos fueron secuestradas en el marco de un allanamiento realizado por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en un domicilio en la localidad bonaerense de Bernal.



Allí, de acuerdo a la información de la causa que lleva el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, se encontró evidencia de que se realizaban actividades de elaboración, fraccionamiento y envasado de productos cosméticos y que, al no estar habilitado por Anmat, “se trataba de un laboratorio clandestino”.



Además, se secuestraron otros productos de la marca Luxury Cosmetics, producidos por Laboratorios Dermosoluxion S.R.L, quienes manifestaron no haber inscripto ni participado en ninguna etapa productiva de la marca Belleza City.



Qué contenían los productos prohibidos

Ante la sospecha de que los productos contenían formaldehído, más conocido como formol, se analizaron las muestras en el Laboratorio Nacional de Control del Instituto Nacional de Medicamentos de Anmat, donde se realizó el “dosaje de formaldehído”, cuyos resultados fueron positivos arrojaron que el químico se encontraba en seis de los ocho ítems.



El formol es una sustancia que el organismo considera como “altamente peligrosa en alisadores del cabello” y, desde el año 2013, existen restricciones para su uso y prohibiciones en este tipo de cosméticos, según la Disposición 7529/2013. En el rotulado de su packaging, estos ocho productos indicaban únicamente que se prohibía su “uso en mujeres alérgicas, embarazadas, en período de lactancia y menores de edad”.



A su vez, como el establecimiento no contaba con la habilitación ante Anmat, el ente comunicó que se desconocía si han sido producidos “bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes, y/o si fueron formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente”. Por lo tanto, afirmó: “No resulta posible garantizar condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.