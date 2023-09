Repudio a Milei y misa en desagravio al Papa

Martes, 5 de septiembre de 2023

Convocada por el Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares el martes se celebrará una misa en la parroquia Virgen de Caacupé, en la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas por los insultos que recibió de parte de Javier Milei.



El Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de la Capital y Gran Buenos Aires, convocó para el próximo martes a las 11 a una misa “en desagravio por los ultrajes” al Papa Francisco pronunciados por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. El dirigente político libertario calificó a Francisco de “jesuita que promueve el comunismo”, “personaje impresentable y nefasto” y “representante del maligno en la Tierra”.



Según lo señaló el sacerdote José María "Pepe" Di Paola, coordinador de Los Hogares de Cristo, lo afirmado por Milei “es un ataque a la grey católica, a la doctrina social de la iglesia” porque “prácticamente dice que la doctrina social de la Iglesia es una mierda porque justamente apunta a la justicia social". En su discurso pronunciado inmediatamente después de conocido el escrutinio provisorio de las elecciones PASO el candidato Milei calificó de “aberración” la justicia social.



La celebración litúrgica, que se presenta como un acto religioso sin connotaciones políticas, se llevará a cabo en la parroquia Virgen de Caacupé, en la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, el mismo lugar en el que el entonces arzobispo Jorge Bergoglio “acompañó a la Virgen de Caacupé hace 26 años”, dijeron los organizadores. El exarzobispo porteño solía ser además un habitual visitante de esa capilla, lugar donde se congregan fieles católicos de extracción muy popular.



En declaraciones a FM La Patriada el sacerdote Di Paola dijo que se trata de “reivindicar al Papa Francisco y rechazar todo tipo de injurias, mentiras e insultos que se están manifestando en esta campaña electoral”.



El acto religioso estará presidido por el obispo Gustavo Carrara, vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires y responsable de la Pastoral de las Villas. Extraoficialmente se conoció que el arzobispo porteño Jorge García Cuerva, que no confirmó su asistencia al acto, ha estado al tanto de la preparación de la misa y dio su consentimiento para que realizara. También fue informado de la iniciativa el obispo Oscar Ojea, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Si bien no existió una consulta formal al episcopado católico nacional, existe coincidencia entre los obispos acerca de la necesidad de defender la figura del Papa contra los ataques que se le hacen por parte de alguna dirigencia política.



Por su parte los curas que trabajan en barrios populares reconocen que son los propios vecinos quienes les solicitaron que se pronuncien frente a las manifestaciones públicas y los “ultrajes” contra Francisco.



Aunque no se conocieron hasta el momento adhesiones públicas al acto religioso, se estima que en la misa se harán presentes representantes de organizaciones sociales que trabajan en medios populares, muchas de la cuales reconocen en el Papa Francisco una guía y orientación para su tarea. Ha sido el propio Jorge Bergoglio quien calificó de “poetas sociales” a los dirigentes de los movimientos populares a quienes alienta permanentemente en su trabajo por la justicia social.