Cirugía plástica: ¿Cuándo puede fallar?

Viernes, 1 de septiembre de 2023

La muerte de Silvina Luna este jueves 31 de agosto reavivó la polémica por las intervenciones estéticas, las buenas prácticas médicas y las responsabilidades de los profesionales.

Cualquier acto quirúrgico sea de menor, mediana o gran complejidad debe tener la misma responsabilidad para el cirujano y no debe haber para él “cirugías chicas”.



Para cada uno de los pacientes que se opera, “su” cirugía es la más importante; es tan valiosa y preocupante para cada uno de ellos la extracción de un simple quiste sebáceo como la reconstrucción por una malformación facial congénita severa o una operación de estética.



En la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados Ricardo y Enrique Finochietto, se usaba como cita oficial una frase que lo refleja: “Hay que hacer las cosas chicas como si fueran grandes para poder hacer las grandes como si fueran chicas”.



La cirugía plástica no es un acto “mágico” comparable a las maniobras de peluquería o cosmetología; es un acto de cirugía donde se cumplen todos los postulados básicos de la técnica quirúrgica y manejo de tejidos similar a otras especialidades como la neurocirugía, la cirugía general, vascular, etc.





Algunas personas consultan para someterse a las técnicas quirúrgicas de la cirugía plástica con el preconcepto de que es una “cirugía fácil, rápida y sencilla”, que puede practicarse en ámbitos no quirúrgicos y que al día siguiente se reincorporarán a sus trabajos.



Lamentablemente, muchos médicos consideran la cirugía plástica como de menor jerarquía científica asociándola a tratamientos banales y superfluos con técnicas de facilidad extrema: es imprescindible no confundir cirugía plástica con medicina estética, aunque estén relacionadas.



Lo erróneo y falaz de estas creencias está asociado no solo a resultados desfavorables sino a complicaciones severas y a demandas legales de difícil defensa tribunalicia.



La cirugía plástica es considerada la unión entre arte y ciencia, pero la diferencia es que “se hace escultura” en tejidos vivos, biológicamente activos con respuestas diferentes en cada paciente no solo en los físico, sino principalmente en lo psíquico.



Un resultado favorable para el cirujano puede ser desfavorable para el paciente y viceversa. Lo que realmente interesa, en la práctica, es que el paciente quede conforme con el resultado.



El cirujano plástico que se enfrenta a un problema como el que se describe tiene la obligación científica y ética de recopilar fotos, historias clínicas, archivos y casos especiales para ofrecerlos a sus colegas a través de trabajos científicos, presentaciones en congresos y/o publicarlos en forma de libros proveyendo la experiencia que el accionar diario le ha ofrecido tanto en la práctica privada como en los hospitales públicos.



Mala praxis, el caso Silvina Luna



El paciente que está insatisfecho por el resultado desfavorable de una cirugía plástica tiene un importante impacto emocional negativo que genera una estresante realidad para el cirujano quien desearía no haberlo operado.



El médico no solo siente que ha fallado en prestarle ayuda (que es su función más importante) a la persona que ha ido a solicitarla a su consultorio, sino que además ha logrado una transformación peligrosa del paciente. Esto, en lugar de aplaudir nuestro talento y técnica, nos acusa de incompetente y de mal cirujano; aparece el fantasma de haber fallado como médicos, profesión que tantos sacrificios y estudios nos ha demandado y demanda continuamente.



Cuando un paciente inicia el contacto con un cirujano plástico para realizar el tratamiento quirúrgico de alguna deformidad estética o funcional, cree que hallará la perfección y que ningún problema aparecerá como consecuencia de esta cirugía.



No obstante si bien la mayoría de los pacientes quedan satisfechos, por diversas circunstancias y causas algunos se sienten insatisfechos reclaman en el postoperatorio.



En la consultas preoperatorias está la oportunidad de detectar “a los pacientes difíciles” y explicarles la realidad de la cirugía plástica; también es importante confiarles honestamente las posibilidades de éxito para solucionar su problema. Si el cirujano no cree en el éxito de su técnica y de lo que le propone al paciente no debe operarlo, se ahorrara una demanda.



Actualmente la televisión, el cine y las redes se han tornado en creadores de ilusiones falsas desde el punto de vista estético, ya que la propaganda de falsos resultados y de cuerpos “retocados” incitan a la gente a considerar erróneamente la cirugía plástica, despojándola del verdadero valor científico y artístico que tiene como parte de la ciencia médica.



También puede ocurrir que hayan puesto expectativas casi “mágicas” en las bondades de la cirugía plástica haciendo de los cirujanos seres superiores, con exquisita técnica escultórica cuyos movimientos no pueden fallar ni las complicaciones ocurrir: tremendo error de concepto.



Todas las causas contra Aníbal Lotocki, el médico denunciado por Silvina Luna



Algunas personas pretenden corregir situaciones o circunstancias penosas de su vida como perder el empleo, abandono de su pareja o situación de soledad con modificaciones estéticas en su cuerpo exagerando no solo sus expectativas sino sus exigencias al cirujano pidiéndole cambios físicos que la cirugía no puede obtener.



Cuando el cirujano quiere cumplir con esa exigencia absurda y utópica, aparecen los resultados desfavorables o se pierde la naturalidad en pos de aspectos artificiales que “delatan” la cirugía.





La reacción frente a la queja o reclamo no nos debe transformar en poco o nada receptivos, ya que eso permitiría que el resentimiento alcance proporciones mayores haciendo aumentar la agresividad del paciente. El cirujano debe responder con la verdad, confiándole los inconvenientes que pudieran haber ocurrido durante la cirugía, llamando la atención sobre enfermedades previas que pudieran haber influenciado en el resultado e incluso poniendo énfasis en la mejoría que llegará luego de unos meses necesarios para que se deshinche la zona tratada.