Los remises subirán su mínima a $470

Viernes, 1 de septiembre de 2023

Será la cuarta corrección del año, con un incremento acumulado del 88%, ya que en enero el primer kilómetro recorrido valía $250. En tanto, la semana que viene, los taxis definirán su alza.



Tras varios días de diálogo en busca de consenso, finalmente anoche la Asociación de Remises de Corrientes informó que la pospuesta actualización en la mínima de ese servicio se aplicará desde mañana y la variación será de 400 a 470 pesos (+17,5%).



Hay que recordar que, inicialmente, la suba iba a efectivizarse el lunes último, pero los choferes y los propietarios de las agencias decidieron diferir el aumento esgrimiendo aspectos de parametrización técnica de las aplicaciones digitales e impresión de las tablas tarifarias de papel.



El titular de las Asociación de Remises, Juan Castillo, comentó: "El sábado iniciarán la actualización varias agencias y el lunes se terminarán de sumar las restantes. Buscamos el consenso porque queremos que haya uniformidad en el servicio. Confiamos en que se logrará que todos cobren el mismo importe en la mínima".



Será la cuarta suba en el servicio de remises en lo que va de 2023, ya que en marzo la mínima pasó de 250 a 300 pesos, en mayo de 300 a 350 pesos, en julio llegó a 400 pesos y ahora treparía finalmente a 470 pesos. De este modo, acumulará un aumento del 88% (+220 pesos) en lo que va del año.



El servicio de remises cuenta con 1.700 unidades en circulación por la ciudad (agrupados en 24 agencias), el horario diurno concentra a la gran mayoría de los coches. En cuanto a los costos cotidianos a los que les tienen que hacer frente los choferes, vale precisar que un conductor que quiere alquilar un auto para brindar servicio de remís tiene un costo estimado entre 12 mil y 15 mil pesos por jornada, ya que rentar la unidad puede costarle entre 6 mil y 10 mil pesos y a eso debe agregarle la carga, en promedio, de unos 15 litros de nafta.



Taxis, en compás de espera

"Vamos a esperar hasta mediados de la semana que viene, todavía no tenemos definido a qué precio irá la bajada de bandera", dijo a este matutino Roberto Andrés López, de la Unión de Taxis de Corrientes (UTC). En anteriores comunicaciones había trascendido que su mínima puede pasar de 300 a 400 o 450 pesos.



En esa línea discursiva, el vocero enfatizó en que tuvieron una asamblea y que se resolvió esperar un poco, porque ante la escalada inflacionaria, se contrajo la demanda. "No queremos apresurarnos con la variación tarifaria, más allá de que nos resulte necesaria".



Son días álgidos para el transporte liviano, los costos no paran de subir al ritmo de la galopante inflación que fue un verdadero vendaval durante agosto, con el aliciente de la devaluación del 22% del peso tras las PASO.