Cerró el frigorífico Muralla China

Jueves, 31 de agosto de 2023

El intendente Martin Jetter confirmó el cierre y que 70 familias quedaron en la calle.



Tras cuatro años de gestiones para logar que el Senasa le permita exportar su producción, el frigorífico Muralla China, que funcionaba en Riachuelo, cerró definitivamente sus puertas. 70 familias quedaron en la calle.



El intendente Martin Jetter confirmó ayer que la compañía cerró sus puertas desde el lunes. La empresa que había comenzado a operar durante octubre de 2019.



El jefe comunal sostuvo que el sábado, el directorio convocó a los trabajadores y “les transmitió que la Muralla dejaba de faenar”.



“El lunes tuvimos una reunión con el presidente del directorio, Yi Zhuang, y me dijo que lamentablemente había tenido una expectativa de que el 11 de diciembre cambiaba la política económica de la carne y con los resultados de las Paso no tenía una certeza de lo que iba a pasar”, agregó Jetter.



El intendente dijo: “Los trabajadores están dolidos y presentaron una nota al Gobierno provincial para tener un apoyo”, sostuvo.



La producción de 200 faenas diarias se destinaba solo al mercado interno.



En cuanto a las personas que se quedaron sin su fuente laboral, Jetter aseguró: “Se enviaron 39 telegramas de despido, pero existían profesionales y empleados que eran convocados para tareas específicas. Creo que son alrededor de 70 familias que se quedan sin su fuente de trabajo”.



Entretanto, no descartó que en un futuro se lo pueda alquilar para mantener los puestos de trabajo.