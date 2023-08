Advierten que seguirá el aumento de precio de la carne

Martes, 29 de agosto de 2023

El Presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Goya, Pablo Sánchez informó que “antes de la suba estábamos con una hacienda que estaba al 50% por debajo del valor, con relación a la inflación del 100%".



El Presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Goya, Pablo Sánchez ayer advirtió que en la provincia se redujo el stock ganadero en el orden del 10 por ciento y por eso va a continuar el aumento de los precios”.



Consultado sobre la situación del sector, Sanchéz informó que “va a continuar el aumento de precios. Antes de la suba estábamos con una hacienda que estaba por 50 por ciento por debajo del valor, con relación a la inflación del 100%. Era mucho lo que había para subir y eso todavía no se ha terminado de ajustar, si a eso se le suma el efecto de la sequía que produjo un vaciamiento de muchos campos". Adelantó que "va a haber menos hacienda y eso va a generar aumentos de precios".



“En la provincia se redujo el stock ganadero en el orden del 10 por ciento. De no haber situaciones extremas debería haber buenos precios para la ganadería a futuro. Se esperan lluvias para septiembre que permita renovar el pasto", acotó.



Mientras que sobre las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa señaló: "que el ministro que anuncia las medidas es el que va a tener que solucionar los parques, es medio inentendible" y que las medidas están "muy lejos de poder superar el umbral que quebranto de los productores que están sobreviviendo a una situación extrema porque no es fácil superar tres años de sequía".



Desde Nación anunciaron la reducción a cero de los derechos a la exportación para economías regionales con valor agregado industrial; un nuevo programa de siembra para trigo y maíz; la continuidad del programa Puente al Empleo, para el sector agropecuario y de un nuevo Programa de Incremento Exportador.