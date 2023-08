Boca Unidos perdió ante Central Norte por 3 a 0

Lunes, 28 de agosto de 2023

El Aurirrojo iniciará la cuarta y última ronda de la fase inicial fuera de la zona de clasificación cuando reciba a Sarmiento.

Con el Cuervo no puede. Boca Unidos cerró ayer la tercera ronda de la fase inicial del Torneo Federal A con una dura derrota ante Central Norte de Salta, rival por el que fue superado en sus dos visitas a suelo norteño y solo pudo sacar una igualdad en Corrientes.



El cotejo por la 27ª fecha finalizó 3-0 en favor del Cuervo salteño gracias a los goles de Fabricio Reyes a los 5 minutos de partido; de Diego Magno y Sebastián Navarro, a los 34 y 46 minutos de la etapa complementaria.



El paso con derrota por el estadio Padre Martearena dejó a Boca Unidos fuera de los puestos de clasificación a los play-off y con la obligación de comenzar a sumar en el inicio de la cuarta y última ronda de la etapa inicial del Federal A para poder avanzar. El próximo fin de semana, por la fecha 28, el conjunto aurirrojo recibirá en el estadio Leoncio Benítez a Sarmiento de Resistencia.



Una semana atrás, en la igualdad en un gol ante 9 de Julio de Rafaela, Boca Unidos comenzó a evidenciar un bajón futbolístico que ayer se acentuó en suelo norteño. Los conducidos por Raúl Estévez tuvieron problemas defensivos desde el vamos y mostraron problemas en la generación de juego.



A los 5 minutos de partido, Reyes aprovechó un centro desde la derecha por parte de Leonardo González y estableció el 1-0. El golpe anímico para Boca Unidos en el amanecer del juego no lo amedrentó, lo fue buscar y casi logra el empate cuando a los 19 minutos Gabriel Morales ensayó un buen remate de media distancia que el arquero Germán Salort desvió.



La acción de Gaby Morales terminó siendo solo una insinuación del equipo aurirrojo, ya que lo que restaba de la etapa inicial se replegó, le entregó el protagonismo al local e intentó lastimar, sin los elementos, de contragolpe.



Cayó la primera parte de partido y, tras el descanso, comenzó otro partido. Central Norte salió dispuesto a sellar el resultado con un goleador como Diego Magno decidido a marcar su tanto. A los 11 minutos, el histórico goleador del Cuervo tuvo la primera situación con un remate que exigió al arquero Lucas De León; mientras que a los 22, con una media vuelta, hizo el que el "1" de Boca Unidos mande la pelota al córner. El capitán del elenco local concretaría a los 32 los que buscaba con un derechazo cruzado al palo más lejano de un De León que, pese al esfuerzo, no pudo impedir el 2-0. El partido tendría un último golpe de escena, y sería con el tercero de Central Norte cuando se jugaba el primer minuto adicionado de partido. Navarro conectó de cabeza un buen centro de González y estableció el 3-0 final en el Martearena.



Fue una dura derrota para un Boca Unidos que tendrá que volver a las bases para lo que viene. Queda una última ronda, la definitoria, y la escuadra aurirroja tendrá que mejorar para poder quedarse con un lugar en la clasificación a los play-off.