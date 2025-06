Los docentes universitarios vuelven al paro por 48 horas

Martes, 10 de junio de 2025



La huelga se efectivizará el miércoles y el jueves. Es en reclamo de mejores salarios y de fondos para gastos de funcionamiento. Además, reparan una nueva marcha federal para fin de mes.



En reclamo de mejoras salariales y fondos para garantizar el funcionamiento, los docentes de universidades nacionales anunciaron un paro docente para el miércoles y jueves. Los rectores presentaron un proyecto de ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados de la Nación, pero los bloques del oficialismo no dieron quorum para habilitar su debate.



La federación de sindicatos universitarios nucleados en la Conadu describió que, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025, la inflación creció un 204,8 %, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%, consignó Ámbito.



Esa es la razón por la que reclaman la reapertura de paritarias, que no son convocadas desde octubre de 2024: desde ese mes, todos los aumentos fueron decretados de manera unilateral por el Ejecutivo, con porcentajes por debajo del incremento de precios.



Se trata de una nueva medida de fuerza después de las movilizaciones del pasado 22 de mayo. La Federación Nacional de Docentes Universitarios también anunció posibles paros en la semana del 23 de junio, que podría estar acompañada de una marcha universitaria federal si no obtienen respuestas a sus reclamos.



A través de un encuentro que nucleó a rectores, representantes de sindicatos docentes, dirigentes de centros de estudiantes universitarios y diputados de bloques opositores, se presentó el proyecto de ley para el financiamiento de universidades.



La actividad ocurrió el 28 de mayo y no fue en el marco de una comisión oficial, sino que fue una convocatoria de bloques opositores que respaldan la iniciativa: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y la Unión Cívica Radical.



El pasado miércoles, una sesión especial trató de emplazar un plenario de las comisiones de Presupuesto -presidida por José Luis Espert (La Libertad Avanza)- y Educación -cuyo titular es Alejandro Finocchiaro (PRO)-, que implica la obligación a una convocatoria para debatir el proyecto, ante la estrategia de parálisis que sostiene el oficialismo con las propuestas opositoras. En ese sentido, la intención de emplazamiento resultó fallida, porque la coalición oficialista no dio quorum.



El proyecto pide la reapertura de convocatoria a paritarias y la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario y sus instituciones vinculadas.