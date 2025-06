Más deuda en dólares del BCRA

Martes, 10 de junio de 2025

El Gobierno de Milei no tiene reservas y entra en cirsis. Sale a emitir hasta US$ 7.000 millones en el año en bonos. El miércoles licitará un préstamo con bancos por US$ 2.000 millones.





En medio de las dificultades para comprar reservas y la necesidad de sostener el esquema de dólar "barato" previo a las elecciones, el Gobierno anunció un paquete de medidas destinado a captar hasta US$ 7.000 millones mediante la emisión de deuda, el cierre de un préstamo con bancos privados y la emisión de un bono para absorber los pesos que las empresas tienen atrapados en pagos de deuda comercial y utilidades sin girar.



Por otra parte, las autoridades anunciaron la eliminación de las letras de liquidez (LEFI) a 1 día y su canje por LECAPs a 30, 60 y 90 días; la recompra de opciones de venta (Puts) en manos de los bancos y la suba de encajes bancarios. El Banco Central y el Ministerio de Economía informaron los cambios en dos comunicados, sin convocar una conferencia de prensa. En tanto, Luis Caputo anunció que explicará las medidas en una "edición matutina" del streaming mileista Carajo.



En los bancos señalaron que la mayoría de las medidas van "en línea" con lo que esperaban. Como informó Clarín, el JP Morgan advirtió en un informe reciente sobre el estancamiento de las reservas y la salida de dólares por turismo e importaciones, pero sugirió que el gobierno podía acumular reservas con una mayor emisión de bonos en pesos (suscriptos en dólares) y un nuevo REPO. "Todo muy financiero para que el dólar no se escape", dijo un extitular del BCRA. Aquí lo anunciado:



1. Más deuda para conseguir dólares

La secretaría de Finanzas anunció que licitará títulos públicos para 2025 con suscripción directa en dólares a partir de junio para colocaciones con plazos superiores a un año, con un límite mensual de US$ 1.000 millones. Según fuentes del equipo económico, la idea es emitir hasta US$ 7.000 millones en lo que resta del año, una cifra que le permitiría al gobierno acercarse a los US$ 9.000 millones que necesita para cumplir la meta de reservas del FMI o bien cubrir los pagos con acreedores privados.



El Gobierno colocó hace dos semanas el Bonte 2030 por US$ 1.000 millones, un título pagadero en pesos a una tasa del 29,5%. En aquella ocasión, el Banco Central eliminó el plazo de permanencia de 6 meses para inversores no residentes que participen de licitaciones primarias del Tesoro con dólares. Ahora, desde Economía informaron que también se eliminarán dichos plazos para no residentes que inviertan a través del mercado de cambios.



Desde el acuerdo con el FMI, el equipo económico se autoimpuso la regla de no comprar reservas hasta que el dólar toque el piso de la banda, de $ 1.000. Como el tipo de cambio se mantuvo más cerca de los $ 1.200 y la autoridad monetaria no intervino, las reservas disminuyeron en las últimas semanas. Pero ahora en los bancos creen que "van a comprar dólares indirectamente emitiendo contra dólares a residentes".



2. Préstamo en dólares de bancos internacionales

Por otra parte, el Banco Central convocó a la segunda licitación de su programa de préstamos REPO con bancos internacionales. Tras la colocación inicial de US$1.000 millones en enero a una tasa del 8,8% anual a cambio de la entrega de bonos en garantía, el programa prevé una emisión adicional de hasta US$ 2.000 millones con una operación programada para este miércoles.



Se espera la participación del Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA, Citi -los mismos que se sumaron a la primera operación- y otros dos bancos.