Alejandro Pueblas: "Hablé con un detenido y me dijo que Loan está vivo" Martes, 10 de junio de 2025 El comunicador y uno de los que siguió y sigue de cerca el caso del nene desaparecido brindó detalles de su investigación. El caso de Loan Peña sigue conmoviendo al país. A casi un año de su desaparición en Corrientes, no se sabe qué pasó con el nene de cinco años y una información muy sensible provino de uno de los periodistas que siguió y sigue de cerca el hecho, Alejandro Pueblas.



Sentado en el living de DDM (América TV), el periodista del medio brindó información que pudo conseguir como parte de su investigación: "Hoy hablé con uno de los detenidos del caso Loan. Me dijo que Loan está vivo y que va a aparecer después de las elecciones". "Me dijo que "por eso la familia está tranquila"", agregó el periodista con detalles sorprendentes.



Los datos generaron sorpresa en la conductora y todo su panel, que comenzaron hacerle más preguntas de lo que pudo conocer del caso Loan. "Hay un centenar de falsos testimonios en el caso", sostuvo Pueblas en el programa de Mariana Fabbiani.



Pueblas relató que este hecho siempre estuvo colmado de confusión por las declaraciones que se hicieron ante la Justicia tanto de los familiares, como de los acusados y testigos. Y afirmó cuál es su sensación luego de un año de búsqueda: "Cada día que pasa, uno pierde las esperanzas".



Alejandro Pueblas estuvo 52 días instalado en Corrientes en busca de Loan, siguiendo cada pista y entrevistando a integrantes de la familia del nene, a testigos y recopilando más información del caso.