COMEDORES NO RECIBEN «AYUDA» NACIONAL DESDE HACE SEIS MESES Domingo, 27 de agosto de 2023 Comedores y merenderos de una de las agrupaciones barriales que funcionan con 38 sedes en Capital, desde hace seis meses que dejaron de recibir aportes nacionales y durante todo este tiempo continúan la actividad. La situación fue advertid por la coordinadora provincial de Libres del Sur, Eva Romero.





«En relación a Provincia, hasta ahora no tenemos problemas, nos siguen dando las provisiones, pero a nivel nacional, ya vamos por el sexto mes y no recibimos nada, nada de nada. Así que por ahí tenemos merenderos que no están funcionando por falta de insumos, digamos, de uso en alimentos», señaló.





En este sentido, argumentó que desde febrero que se cortó el aporte que venía desde el área del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: «Y lo que solíamos recibir es polenta que nadie conoce y por ahí algo de leche, algo de azúcar. Ahora aparentemente van a enviar la semana que viene, pero no sabemos el día ni qué es lo que nos va a llegar», sostuvo.





A esto agregó: «Siempre se hace el reclamo que nos mandan miles de kilos de polenta y no otras cosas que sea más sustentable para los chicos y para los abuelos y las familias en general a las que nosotros le brindamos la comida».

Indicó que además, lo que venían recibiendo resulta insuficiente para cubrir todo el territorio provincial.





En tanto que lo que actualmente sustenta la actividad de comedores y merenderos es la asistencia que llega de Provincia: «Nos provee del programa de TecnoFood en leche y comida pre-lista. Eso lo distribuimos en los distintos comedores. O sea, cuando llega, ellos nos proveen cada 45 días. Nosotros recibimos la semana pasada, para seis fines de semana, porque nosotros somos de fin de semana. También mandan alimentos frescos, como fruta, verdura y carne».





Continuó: «Semanalmente hacemos la distribución de alrededor de 6.000 raciones, que es lo que podemos. La verdad que si tuviéramos un margen mayor lo haríamos, pero hasta ahora es lo que podemos hacer».



Cada vez son más familias las que van a pedir comida



«Cada vez son más los que van a pedir o a anotarse para el plato de comida, para la leche, pero lamentablemente nosotros tenemos un stock de personas, un número de familias», reveló , la coordinadora provincial de Libres del Sur, Eva Romero.





En este sentido detalló que en Capital cuentan 38 sedes entre comedores y merenderos, disponibles para asistir al grupo familiar.





«En cada merendero y comedor tenemos alrededor de 150 familias que van a retirar», sostuvo, a lo que agregó que en el último tiempo advirtieron el crecimiento de personas que se acercan.





En tanto que señaló que incluso notan que familias con trabajos formales acuden por una asistencia alimentaria: «Eso lo vemos hace muchísimo tiempo, y también lo habíamos hablado en alguna oportunidad, porque hace tiempo ya que viene pasando, que familias con un trabajo, ya no les alcanza».





Agregó: «Fijate que en Corrientes la canasta básica es de 231.000 pesos, y nadie llega a ese monto, aunque por ejemplo, la madre, el padre, el hijo, no llegan a ese monto, y generalmente cuando uno hace este tipo de investigación es sobre una familia tipo, y tengamos en cuenta que en Corrientes las familias son numerosas».



ABUELOS



Mencionó que otra situación que preocupa es la de los abuelos: «Personas que tienen su jubilación, pero no les alcanza».

«Venimos hablando de garantizar que los abuelos por lo menos tomen la leche, asegurarle una comida del día», continuó.