Regatas Corrientes será sede del torneo Interligas

Viernes, 25 de agosto de 2023

Con un posteo que se replicó en todas sus redes sociales, el club del parque Mitre adelantó que recibirá el certamen que enfrentará a equipos argentinos con rivales brasileños. El extranjero Gary McGhee es el último refuerzo que llegará mañana.

El Club de Regatas Corrientes confirmó que será sede del Torneo Interligas. El estadio "José Jorge Contte" ubicado en el parque Mitre recibirá encuentros del certamen internacional. Esta competencia enfrentará a elencos de la Liga Nacional de Básquetbol con rivales brasileños. El "remero" capitalino clasificó junto a Riachuelo de La Rioja, Olímpico de La Banda y Platense.



Los "fantasmas" se adelantaron ayer a la oficialización de la Asociación de Clubes (ADC) con una imagen en redes sociales que incluyó a las banderas de las dos naciones participantes, una pelota y un aro de básquet. Además, se acompañó con el texto: "Cuando seamos sede no diremos nada. Habrá señales", adecuado a los tiempos virales de las tendencias de hoy.



En la previa de la competencia, el equipo correntino continúa con los trabajos preparativos para afrontar también la temporada 2023/24, su 20° campaña en la Liga Nacional de Básquetbol. El que se sumó a las prácticas esta semana es Selem Safar, quien ya trabaja a la par de sus compañeros. El escolta y flamante refuerzo "remero" llegó a Corrientes el pasado lunes tras su paso por la selección nacional de Siria, en donde estuvo disputando algunos amistosos, y si bien estaba previsto que compita en el preolímpico con la selección asiática, finalmente no pudo hacerlo. Con la llegada de Safar solo resta que se sume a los entrenamientos el pivote extranjero Gary McGhee, que estará llegando mañana a la ciudad, para completar el equipo que comanda Fernando Calvi en esta pretemporada oficial.



El perimetral marplatense habló de sus sensaciones respecto a su llegada a la institución del parque Mitre: "Contento de estar acá con el equipo. Me tocó llegar un poco después de iniciada la pretemporada, pero ya venía teniendo contacto con ellos para ver cómo estaban entrenando".



En cuanto al armado del equipo, expresó su optimismo: "Me gusta el plantel que tenemos, hay una mezcla de juventud y experiencia, y es un equipo que puede jugar a buena intensidad. Y a ‘Fer’ (Calvi) ya lo conocía de antes, de habernos juntado alguna que otra vez a charlar, así que muy contento y con muchas esperanzas".