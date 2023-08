Convocan abogados para ingresar al Poder Judicial

Sábado, 26 de agosto de 2023

La Defensoría General de la Nación convoca a abogados para desempeñarse en dependencias del Ministerio Público de la Defensa de la Nación con sede en la jurisdicción de Corrientes.

La Defensoría General de la Nación (DGN), a través de la Resolución DGN Nº1108/2023, convoca a examen para el ingreso al agrupamiento Técnico Jurídico (TJ) para desempeñarse en las dependencias del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) con sede en las ciudades de Corrientes (TJ 245), Paso de los Libres (TJ 246), y Goya (TJ 247).



También la convocatoria está abierta para las ciudades de Mendoza (TJ 240), San Rafael (TJ 241), San Luis (TJ 242), San Juan (TJ 243), Villa Mercedes (TJ 244), , Resistencia (TJ 248), Formosa (TJ 249), Presidencia Roque Sáenz Peña (TJ 250) y Clorinda (TJ 251).



Este llamado se realiza en el marco de la Ley 26861, de Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, y se rige por el Reglamento de Ingreso al MPD conforme al texto ordenado dispuesto por la Resolución DGN N°1292/2021.



El período de inscripción para estos exámenes será entre el 28 de agosto y 1 de septiembre de 2023, ambos inclusive.



Forma de inscripción



Las inscripciones deberán ser realizadas exclusivamente por vía electrónica, debiendo el/la aspirante ingresar al Portal Web de la Institución (www.mpd.gov.ar) e inscribirse conforme los instructivos publicados a tal fin.



No deberá adjuntar ningún tipo de archivo ni documentación escaneada ya sea en formato pdf, jpg o similar. Una vez cumplimentada la inscripción, podrá consultar la misma desde su propio Currículum Vitae conforme los instructivos ya mencionados.



Si el/la postulante se encontrara comprendido/a dentro de las pautas establecidas en el Art. 29 (persona con discapacidad que se postule para ingresar al MPD) del Régimen Jurídico del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (T.O. 2020) -aprobado por RDGN-2020-999-EMPD-DGN#MPD, y modificatorias, en adelante RJMPD (T.O. 2020), deberá comunicarla a la Secretaría de Concursos mediante correo electrónico (concursos@mpd.gov.ar), informando su situación personal. Esta información tendrá carácter reservado.



En todos los casos, será obligación del/de la postulante verificar que las condiciones de seguridad de su casilla no impidan la recepción de los correos electrónicos institucionales.



Requisitos personales



Los/as aspirantes a ingresar al MPD en el agrupamiento TJ deberán contar con el título de abogado/a. Al momento de la inscripción al examen, deberán declarar la fecha de expedición del título en el formulario de inscripción, bajo apercibimiento de quedar excluido/a del listado de inscriptos. No se aceptarán inscripciones de postulantes con "constancia de título en trámite" o situación análoga.



Integración de los Tribunales Examinadores (arts. 10 y 11 del Reglamento de Ingreso al MPD)



Los Tribunales Examinadores que intervendrán en los procedimientos de evaluación de los/as aspirantes estarán compuesto de la siguiente manera:



TJ 245 a 251:



Miembros Titulares:



Presidente: Dr. César Augusto Balaguer (Defensor Público Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires). Vocales: Dr. Pablo Alfredo Candela (Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Dra. Anabella Gugliotti (secretaria letrada de la DGN).



Miembros Suplentes:



Presidente: Dra. Mercedes Robba Toribio (Defensora Pública Curadora). Vocales: Dra. Mercedes Christello y Dr. Leandro Esteban Destéfano (secretaria/o letrada/o de la DGN).



Lugar y fecha de los exámenes



Los exámenes se llevarán a cabo durante el mes de septiembre en la ciudad de Corrientes o de Resistencia.



El día, hora y lugar en que se llevará a cabo cada examen será notificado a los/as postulantes conforme a la pauta reglamentaria (Arts. 3° y 15° del "Reglamento de ingreso al MPD").



La Secretaría de Concursos confeccionará los cronogramas de evaluación sobre la base de las confirmaciones efectuadas por los/as inscriptos/as en el período y bajo la modalidad que se establezca.



Temarios



Ley Orgánica del MPD —Ley Nº 27.149—y Protocolo de actuación para la prevención y la intervención en casos de discriminación por motivos de género del MPD (Art. 17 del Reglamento de Ingreso al MPD); 2. Garantías constitucionales en el proceso penal, nulidades y recursos; 3. Nuevo Código Procesal Penal Federal; 4. Delitos de competencia federal, en especial los comprendidos en las Leyes Nº23.737 y 26.364, contra la libertad y contra la Administración Pública; 5. Libertad durante el proceso; 6. Ley Nº27.372 ("Derechos y garantías de las personas víctimas de delitos"); 7. Derechos de los migrantes; 8. Amparo y medidas cautelares; y 9. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).



Aviso importante



Los nuevos órdenes de mérito que surjan de los exámenes convocados dejarán sin efecto los anteriores.



De conformidad con lo dispuesto en el Art. 22, aquellos/as integrantes del respectivo orden de mérito que, debidamente citados/as, no comparecieren o rechazaren una propuesta de designación, serán excluidos/as de las listas.



El mecanismo de examen configura un requisito ineludible para acceder al agrupamiento TJ del MPD y su aprobación no confiere al/a la postulante un derecho a reclamar su designación en cargo permanente o no permanente dentro de este Ministerio, sino a integrar una nómina que se administrará conforme lo establecido en el Reglamento de ingreso al MPD.