Propuestas culturares y deportivas

Sábado, 26 de agosto de 2023

Como cada fin de semana, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes programó una serie de propuestas culturales y deportivas abiertas a todo público para que vecinos y turistas puedan disfrutarlas al aire libre.



El sábado 26 de agosto, de 9 a 12, se llevará adelante el Cuadrangular Deportivo y de Prevención de Consumos Problemáticos en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Andresito, Cristo Obrero 345, del barrio Anahí. Niños de 8 a 12 años participarán de charlas, juegos y distintas actividades lúdicas.



De 9 a 12 y de 16 a 19, en el Club de Regatas Corrientes se desarrollará el Circuito Regional de Natación del que participarán todos los clubes de la región. Hay más de 300 chicos preinscritos, de 5 años hasta los 22.



Por otra parte, de 16 a 20.30, el programa “Fortaleciendo vínculos en familia” desembarcará con distintas actividades para los más pequeños en el barrio Víctor Colas (playón de la delegación).



CREW CORRIENTES



El sábado, de 16 a 22, se llevará adelante el “Festival de arte urbano: Crew Corrientes” de danzas urbanas, rap, freestyle y beatbox. Habrá exhibiciones, competencias y shows en vivo y premios en el piletón del parque Cambá Cuá.



Estarán como host: Chizzo, y como DJ: Rapsis, y los shows estarán a cargo de Chizzo, Fressh, Txbyass y el DJ: Champagne Beats y los nuevos artistas: Juanchy dgk, Hache fresco y Vicko. En la técnica vocal de beatbox estará: Kalanbeats y habrá micrófono abierto.



Las competencias serán: Seven to smoke, freestyle (junto a VDF) y habrá graffiti en vivo



Quienes deseen participar de las competencias se pueden inscribir completando el siguiente formulario: bit.Ly/CrewCorrientesFreestyle



También en el parque Cambá Cuá, de 19 a 2, se llevará adelante una nueva edición del Patio Cervecero con emprendedores cerveceros locales, gastronomía y se sumarán DJs en vivo.



Otro clásico de los sábados es la Peña del Arte, que se desarrollará a partir de las 16 en el Paseo Universitario del parque Mitre. Actuarán: Vanesa Esquivel, grupo Los González, Benjamín y Joaquín Morales, Pety Benítez Leiva y Los Románticos. Como es habitual, habrá paseo de artesanos y gastronómicos.



HANAMI FEST



El domingo 27 se llevará adelante nuevamente el “Hanami Fest”: conmemoración de la floración del cerezo, de 15 a 20, en el piletón del parque Camba Cuá.



Los lapachos en flor de la Costanera de Corrientes, constituyen el marco ideal para replicar esta tradición y ofrecer al público una tarde con espectáculos de la cultura japonesa.



En la oportunidad habrá una demostración de Taiko (tambores japoneses), danzas tradicionales, exhibiciones, J-pop y origami, venta de comidas típicas y grupos de chamamé.



En el marco del Mes de la Niñez, también el domingo, a partir de las 16, en el playón del barrio San Ignacio (Juan Pablo ll y Mancini) habrá juegos, espectáculos en vivo, sorteos, chocolate y mucha diversión para toda la familia.



Asimismo, a las 18, en la rotonda de la plaza España (Av. Pujol entre Roca y C. Pellegrini) se desarrollará una nueva edición de la Peña Oficial de la Ciudad.



En esta ocasión, actuarán: Juliana Zalazar y el grupo Resplandor, Vanesa Esquivel, Diana Fernández, el Trío Tradicional, Lucas Giménez y La Reinita del acordeón y el conjunto San Antonio. Acompañaran feriantes gastronómicos y emprendedores



PLAYAS HABILITADAS



Durante este fin de semana, estarán habilitados, de 8 a 20, todos los balnearios capitalinos: Arazaty I, Malvinas II (también el paseo balneario recreativo exclusivo para canes) y Molina Punta.



Vale recordar que el horario de servicio de baños públicos es en: Arazaty I de 8 a 24, en Arazaty II de 8 a 22, en Malvinas I de 8 a 23, en Malvinas II y Molina Punta de 8 a 20.