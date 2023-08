Primer concurso de alfajores en Bella Vista

Jueves, 24 de agosto de 2023

Roxana Vallejos, en conversación con Cadena de Radios, brindó información sobre el emocionante concurso del alfajor que se llevará a cabo en Bella Vista. Vallejos detalló los aspectos clave del concurso y el enfoque detrás de esta iniciativa local.



"Pudimos hacer el lanzamiento oficial para el concurso tanto para los alfajores como para el packaging", compartió Vallejos, señalando el inicio oficial del evento que promete celebrar la creatividad y la autenticidad de la región.



En cuanto a los criterios de evaluación, Vallejos explicó: "Se tratará de evaluar que dentro de ese alfajor se pueda identificar la cultura de Bella Vista, la creatividad e idoneidad. En cuanto al packaging se evaluará el cuidado del medio ambiente". Destacó cómo el concurso no solo busca un rico alfajor, sino uno que también refleja la identidad y la sostenibilidad.



"Estamos buscando el alfajor que tenga el sabor típico de Bella Vista. Muchas provincias de Argentina tienen alfajor, nosotros estamos buscando el nuestro", subrayó Vallejos, resaltando la búsqueda de un sabor único y auténtico que pueda destacarse en el panorama gastronómico.



Vallejos compartió el trasfondo significativo detrás de este concurso: "Este concurso tiene un trasfondo, ya que la idea surge de las capacitaciones que venimos realizando respecto de las violencias de género". Destacó cómo el evento no solo celebra la creatividad culinaria, sino que también contribuye a una causa mayor.



Sobre la respuesta previa al lanzamiento, Vallejos comentó: "Previo al lanzamiento la gente ya estaba ansiosa y querían saber las bases y condiciones. Hay un número considerable de inscriptos". Resaltó el interés y la participación activa en el concurso desde sus primeras etapas.



Vallejos describió el proceso del concurso: "Se van a sacar tres finalistas que van a pasar a la instancia final donde se muestra la elaboración y degustación de sus productos". Reveló cómo el proceso incluye una fase final en la que los finalistas mostrarán sus habilidades y presentarán sus creaciones al público.



"Los participantes pueden usar los insumos, materias primas, desde una batata a una mandioca y no solo quedarse en el típico dulce de leche", concluyó Vallejos. Hizo insistió en la apertura a la innovación y la creatividad en la creación de los alfajores, ayudando a los participantes a explorar diversas opciones para destacar en el concurso.