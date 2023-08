Corrientes brindó datos de la realidad socioeconómica

Jueves, 24 de agosto de 2023

Del estudio sobresale que existe una alta cobertura sanitaria en la población, al igual que un alto porcentaje de escolaridad.

El Gobierno provincial presentó este miércoles los resultados de la Encuesta Calidad de Vida, un programa llevado adelante por el Instituto de Estadística y Ciencia de Datos para conocer la realidad socioeconómica y demográfica de Corrientes en base a indicadores de vivienda, educación, salud, seguridad y otros. Del estudio sobresale que existe una alta cobertura sanitaria en la población, al igual que un alto porcentaje de escolaridad. Además, se vislumbra como los programas sociales provinciales ayudan a reducir los niveles de pobreza e indigencia.



La Encuesta de Calidad de Vida es un operativo que tiene lugar en la provincia desde el año 2019. Se trata de una recopilación de información continua en los aglomerados urbanos de Capital y Goya; y los primeros semestres de cada año en los aglomerados de Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó. Los datos presentados hoy en el acto realizado en Casa de Gobierno corresponden al primer trimestre de 2022, fruto de una colaboración con el Banco Mundial.



“Que el Banco Mundial vea nuestro trabajo desde el Gobierno de la Provincia es un logro, ya que le damos transparencia a la gestión, a partir de la obtención de datos”, expresó Francisco Bosco, presidente del Instituto de Estadística y Ciencia de Datos, respecto a la iniciativa presentada.



El funcionario remarcó la importancia de contar con datos “para analizar cómo vivimos en temas de educación, salud pública, poder medir los ingresos y mejorar la calidad de vida”. “Esperamos que los funcionarios empiecen a utilizar nuestros tableros de datos para optimizar o crear nuevos programas que estén llevando adelante”, añadió.



“De esta manera se pueden tomar decisiones basadas en evidencia científica para manejar los recursos del Estado”, continuó Bosco, a la vez que agregó que “todos los días hacemos ciencia de datos y estamos trabajando en operativos económicos, por lo que vamos a largar el Producto Bruto Geográfico en octubre”.



Los resultados



Los datos que se dieron a conocer en el acto de este miércoles corresponden al primer trimestre de 2022. Por trimestre, el Instituto de Estadística encuesta regularmente alrededor de 1750 hogares, con un total cercano a las 5600 personas. Los cuestionarios se basaron en tres ejes: vivienda, hogar e individuos.



En primer lugar, se habló sobre la cobertura de programas provinciales, donde se indicó que más del 70% de los hogares es beneficiario de algún programa social de cualquier tipo (nacional, provincial o municipal). En el caso de los programas provinciales, la mitad de los hogares de menores ingresos recibe alguno de ellos. “2,1% de los hogares excluidos por la Asignación Universal por Hijo son captados por algún programa provincial”, añadió Paula Valsai, integrante del Instituto.



Se destaca que, con la asistencia de programas provinciales no monetarios, la reducción de la pobreza en la provincia baja del 45,2% al 42,2%, y la indigencia de 9,4% al 6,7%.



Sobre la fuente de ingresos de los hogares, la mayor parte proviene de la fuerza laboral, pero el 60% de la población de menor ingreso es más vulnerable a shocks.



En el ámbito educativo, se informó que el 96,6% de los niños en edad escolar (5 a 18 años) asiste a la escuela, con un abandono solo del 3% a una edad promedio cercana a los 17 años.



La mayoría de estos jóvenes (66.6%) se dirige hacia el establecimiento educativo de forma “sustentable”, es decir, a pie, transporte público o bicicleta.



Otro dato importante es que la elección de la educación pública prevalece por sobre la privada incluso en los sectores más altos de la población (85% de la población en general, cifra que asciende al 95% en los estratos socioeconómicos más bajos).



Por último, se brindaron datos sobre cobertura de salud. El 55% de los encuestados afirmó haber asistido a un profesional médico en el último año. De esas consultas, el 42% fue en instituciones públicas.



El 49% de la población posee obra social o prepaga, el 31% no paga ni le descuentan (está cubierto por el sistema de salud público) y el 20% posee algún plan o seguro público.



Ana María Avilés, del Banco Mundial



Por su parte, Ana María Avilés, líder del Programa Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, luego de resaltar que está es su primera visita a Corrientes agradeció al Instituto de Estadística por las datos y estadísticas aportadas.



Seguidamente, la economista principal de dicho programa económico destacó que actualmente la Ciencia de Datos “cobra más importancia a nivel global y es la base para entender el comportamiento social, las economías, los sistemas productivos, siendo fundamental para los asesores de política”.



“En el Banco uno no se atreve a dar una afirmación sin que se tenga toda la evidencia detrás, de dónde se saca la información, qué datos la corroboran. La importancia de esto radica en tener la evidencia para poder analizar el impacto de las políticas sectoriales”, sostuvo Avilés y destacó al Instituto de Estadística por “hacer un trabajo importante al generar los datos, recolectarlos, y procesarlos”.



Presencias



Acompañaron a las autoridades mencionadas el ministro de Producción, Claudio Anselmo; Paula Salvai, del Equipo de Análisis Demográfico del Instituto de Estadística y la economista en la práctica de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, Lourdes Rodríguez-Chamussy.