Corea del Norte reanudó vuelos internacionales tres años después del Covid-19

Martes, 22 de agosto de 2023

El vuelo JS151 Pyongyang-Beijing de la aerolínea nacional Air Koryo aterrizó en la capital china, por primera vez desde que inició la flexibilización del cierre de sus fronteras.

Un vuelo comercial internacional de Corea del Norte llegó a Beijing, China, el primero desde que el país inició una flexibilización del cierre de sus fronteras decretado por la pandemia de Covid-19.



Corea del Norte cerró sus fronteras a inicios de 2020 en respuesta a la propagación del virus responsable de la Covid-19, y hasta las últimas semanas no había mostrado ninguna señal de apertura.



El mes pasado, no obstante, responsables chinos y rusos asistieron a un gran desfile militar en Pyongyang, la capital norcoreana, y, la semana pasada, una delegación de deportistas norcoreanos fue autorizada a participar en una competición de taekwondo en Kazajistán.



Este martes, el vuelo JS151 Pyongyang-Beijing de la aerolínea nacional Air Koryo aterrizó en horas de la mañana este martes en la capital china, según la pantalla de llegadas, informó la agencia de noticias AFP.



Periodistas presentes en el aeropuerto de Beijing-Capital vieron apenas dos norcoreanos saliendo por la puerta de llegadas.



Ambos eran reconocibles por lucir unas tarjetas con los rostros de los ex dirigentes Kim Il-sung y Kim Jong-il, respectivamente el abuelo y el padre del actual líder Kim del país comunista, Jong-un.



Uno de los dos pasajeros es el general Kim Jin, según Colin Zwirko, analista del portal web NK News, especializado en la actualidad norcoreana. Ni él ni el otro pasajero hicieron declaraciones a la prensa.



En sentido inverso, un vuelo de Air Koryo despegó de Beijing con destino a Pyongyang, según un sitio Internet de seguimiento de vuelos.



El lunes, un vuelo de Air Koryo que debía aterrizar en Beijing fue anulado de repente, sin que se anunciara el motivo.



Consultado sobre el tema, un portavoz de la Cancillería china confirmó la reanudación de los vuelos comerciales entre China y Corea del Norte.



Según NK News, Air Koryo prevé igualmente dos vuelos entre Vladivostok, en el extremo oriente ruso, y Pyongyang el viernes y lunes próximos.