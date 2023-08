Elecciones en Ecuador: Luisa González y Daniel Noboa irán al ballotage

Lunes, 21 de agosto de 2023

Con más del 90% de las mesas escrutadas, la candidata del bloque de Rafael Correa obtiene el 33% y el líder de Alianza Acción por la Democracia un 24%. El balotaje sería el 15 de octubre.

Los inesperados resultados en las elecciones presidenciales en Ecuador dejaron en la segunda vuelta a Luisa González, delfín del ex presidente socialista Rafael Correa, quien se enfrentará a la sorpresa Daniel Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos del país.



Las elecciones extraordinarias convocadas luego de que el presidente Guillermo Lasso decretó la disolución cruzada se celebraron en medio de tensiones e incertidumbre.



Por primera vez los ecuatorianos votaron luego de ser testigos de un magnicidio, enfrentando la peor crisis de seguridad de su historia y con postulantes que vistieron cascos y chalecos antibalas, escoltados por policías y militares.



Quién es Daniel Noboa: la gran sorpresa de las elecciones generales en Ecuador



El ex legislador y empresario disputará el balotaje contra la candidata del correísmo.



Con 35 años, Daniel Noboa Azín se ha convertido en la sorpresa de los comicios generales de Ecuador. El candidato de la Alianza Democrática Nacional entró al balotaje y enfrentará a la candidata Luisa González, de la Revolución Ciudadana, afín al correísmo. Noboa, que en las primeras encuestas aparecía a la cola de las preferencias, ha pronunciado un discurso que no cae en la dicotomía: correísmo vs. anticorreísmo.