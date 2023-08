ASESINARON AL CANDIDATO PRESIDENCIAL FERNANDO VILLAVICENCIO Jueves, 10 de agosto de 2023 En la tarde de este miércoles un trágico suceso que ocurrió en Quito conmocionó a la nación: Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia y ex legislador, fue asesinado durante un mitin político en el centro norte de la ciudad. Testigos y videos del incidente indican que Villavicencio fue atacado por sicarios, quienes dispararon múltiples veces en su contra.



El Ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó a la cadena Ecuavisa el fatal desenlace del ataque. Amigos cercanos, como el periodista Christian Zurita, expresaron su pesar en las redes sociales, escribiendo "Mataron a mi amigo".



El médico Carlos Figueroa, quien acompañó a Villavicencio durante su exilio en la selva durante la persecución del correísmo, también confirmó la noticia y precisó que la hora de la muerte fue a las 18h45 (hora local).



Durante su mandato como congresista, Villavicencio dedicó su esfuerzo a la fiscalización de varios casos de corrupción en la época del presidente Rafael Correa. Las publicaciones de Villavicencio sobre el caso "Arroz Verde", como nombró la trama de corrupción que involucraba sobornos para financiar al extinto partido Alianza País, jugaron un papel fundamental en la apertura de la investigación judicial que llevó a la sentencia de varios líderes correístas, incluyendo al ex presidente Rafael Correa y a su vicepresidente.



No fue un camino fácil para Villavicencio, quien enfrentó persecución y se vio obligado a refugiarse en la selva con una comunidad indígena para escapar de la persecución del régimen.



El pasado 19 de mayo, el movimiento "Construye 25", liderado por la ex ministra de gobierno María Paula Romo, anunció su respaldo a la candidatura de Villavicencio. Antes de incursionar en la política, Villavicencio era conocido por su trabajo en el periodismo de investigación.



La trágica muerte de Villavicencio también afecta a Andrea González Nader, una joven guayaquileña vinculada al activismo medioambiental, quien compartía su candidatura.



Este acontecimiento ha sacudido el ámbito político del país, y la investigación sobre este trágico suceso sigue en desarrollo. Mantente informado para obtener más detalles sobre este incidente y sus implicaciones.