RUSIA ACUSÓ A UCRANIA DE UN ATAQUE CON DRONES EN MOSCÚ

Miércoles, 26 de julio de 2023

Rusia acusó este lunes a Ucrania de un ataque contra Moscú con dos drones y de otro que destruyó un depósito de municiones en la sureña península ucraniana de Crimea

El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, dijo que los dos drones se estrellaron contra edificios no residenciales y que no hubo víctimas en el ataque nocturno, el primero atribuido a Ucrania en la región de Moscú en casi tres semanas. El Ministerio de Defensa ruso calificó el bombardeo de "acto terrorista" de Ucrania.



Ucrania no confirmó públicamente su responsabilidad, pero una fuente no identificada del Ministerio de Defensa ucraniano dijo a la agencia de noticias AFP que el ataque contra Moscú fue "una operación especial del GUR", los servicios de inteligencia militar de Ucrania.



En Moscú, medios informaron que uno de los drones cayó en una autopista de la capital rusa, Komsomolsky Prospekt, cerca del Ministerio de Defensa. Las vidrieras de negocios cercanos estallaron y una casa ubicada a 200 metros del Ministerio sufrió daños en el techo, agregaron.



El ataque llegó luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, amenazara con represalias a recientes bombardeos rusos contra la sureña ciudad portuaria ucraniana de Odesa, sobre el mar Negro, incluyendo uno que ayer dejó dos muertos y causó destrozos en una catedral.



En el mismo lapso, Rusia denunció varios ataques con drones ucranianos en Crimea, la península del sur de Ucrania, también en el mar Negro, que Moscú se anexó en 2014, entre ellos uno que destruyó un depósito de municiones el fin de semanas.



Las hostilidades en el mar Negro se acentuaron desde que Rusia decidiera, la semana pasada, retirarse de un acuerdo con Ucrania mediado por la ONU que había permitido exportar cereales ucranianos bloqueados por la guerra desde puertos del sur de Ucrania.



Rusia también había advertido de "severas represalias" por los ataques con drones en Crimea, y acusado a Estados Unidos y las demás potencias occidentales que entregan armas a Ucrania de estar "detrás de los actos descarados" de Kiev.



Este lunes, el gobernador instalado por Rusia en Crimea, Serguei Asksionov, dijo que un nuevo ataque con drones ucranianos alcanzó anoche un depósito de municiones en el distrito de Dzhankoi, en el norte de la península.



El Ejército ruso dijo que 14 drones ucranianos fueron neutralizados en Crimea con equipos de interferencia y otros tres, por la defensa antiaérea.



Los ataques en la zona del mar Negro se suman a fuertes combates que desde hace semanas se registran en los dos frentes terrestres de la guerra, en el este y el sur de Ucrania, donde Kiev tiene en curso una contraofensiva para tratar de recuperar territorios ocupados por Rusia.



La viceministra ucraniana de Defensa, Ganna Maliar, dijo este lunes que el Ejército recuperó más de 16 kilómetros cuadrados en el este y en el sur del país la semana pasada, casi dos meses después de haber empezado su contraofensiva.



Maliar dijo a la televisión ucraniana que en total las fuerzas ucranianas "liberaron" 35 kilómetros cuadrados en la oriental provincia de Donetsk y otros 192,1 en las sureñas provincias de Jerson y Zaporiyia.



El domingo, en Rusia, el presidente ruso, Vladimir Putin, insistió con que la contraofensiva ucraniana no ha logrado ningún resultado. "No existe", dijo Putin.





Ataques sobre Odesa



En Ucrania, en tanto, el gobernador de la sureña región de Odesa, Oleg Kiper, dijo este lunes que 25 monumentos sufrieron daños por los bombardeos rusos del domingo en la capital regional, incluyendo el que dañó la Catedral de la Transfiguración, que está bajo protección de la Unesco.



El organismo de la ONU para la cultura (Unesco), condenó el bombardeo, mientras que el papa Francisco dijo que lo lamentaba. Ucrania y la Unión Europea (UE) acusaron a Rusia de "crimen de guerra". La catedral ortodoxa sufrió serios daños- Algunas de sus paredes se derrumbaron y varios iconos fueron incendiados, informó AFP.



El templo, inaugurado a fines del siglo XIII, había sido destruido por los soviéticos en 1936 y reconstruido a principios de la década de 2000.



El vocero de Putin reiteró este lunes las afirmaciones de Rusia de que no atacó la catedral y que resultó dañada por restos de cohetes de las defensas antiaéreas ucranianas, no por proyectiles rusos.



"Nuestras Fuerzas Armadas nunca atacan instalaciones de infraestructura civil, y mucho menos catedrales, iglesias u otros edificios similares", señaló a periodistas el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.



Peskov destacó que se trata de "cohetes antimisiles que fueron lanzados, y con los cuales ellos mismos (los ucranianos) destruyeron ese templo".



El vocero volvió a acusar a Ucrania de la muerte del corresponsal de guerra de la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Rostislav Zhuravliov, el viernes pasado en un ataque al auto en el que se trasladaba por la provincia de Zaporiyia.



El vehículo fue alcanzado por la explosión de una submunición de racimo, un arma diseñada expresamente para causar el mayor número de muertos y heridos en un área amplia, y que está prohibida por una convención suscrita por 123 países.



"Se trata de un ataque deliberado contra los periodistas y, por supuesto, la responsabilidad recae en el régimen de Kiev", dijo Peskov.



En paralelo, el presidente Putin firmó una ley que aumenta en cinco años la edad límite de la reserva para algunos ciudadanos que tienen rangos militares, según el documento correspondiente publicado este lunes en el portal oficial de información jurídica.



Las normas de la nueva ley entrarán en vigor el 1 de enero de 2024. Al mismo tiempo, se prevé un período de transición hasta el 1 de enero de 2028, para que los ciudadanos que están en la reserva se jubilen por etapas.