Argentina adherirá a la Alianza de Biocombustibles Martes, 25 de julio de 2023 Argentina confía que el año que viene, con la presidencia brasileña del G20, se va a desarrollar ampliamente la agenda de transición y en particular el sector de biocombustibles. En este contexto, se anunció que "el país se sumará a la iniciativa". La Argentina adherirá a la Iniciativa Global Biofuel Alliance que fue lanzada en el marco de la reunión de ministros de energía de los países miembros del G20 e invitados especiales, como parte del desarrollo de la agenda de transición y en particular el sector de los biocombustibles.



La Secretaría de Energía informó que al margen de la reunión Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Transiciones Energéticas del G20, la comitiva que encabeza la secretaria Flavia Royon también participó del lanzamiento de la Iniciativa Global Biofuel Alliance, impulsada por la presidencia india del G20.



La secretaria discutió la agenda de energía junto con el Ministro Alexandre Silveira de Oliveira de Brasil, donde se realizará el G20 el año entrante y se resaltó un fuerte apoyo a la India y a los países que están acompañando el crecimiento de los biocombustibles en el mundo.



La Argentina confía que el año que viene, con la presidencia brasileña del G20, se va a desarrollar ampliamente la agenda de transición y en particular el sector de los biocombustibles y en este contexto se anunció que "el país se sumará a la iniciativa", aseguró la cartera.



Por otro lado, la Secretaria de Estado participó del “Diálogo de Transición Energética de Alto Nivel COP28-IEA” invitada por la Agencia Internacional de Energía, a la que Argentina se sumó como miembro asociado en marzo de 2022.



Allí, los representantes de los países miembros de la Clean Energy Ministerial discutieron cómo acelerar las agendas de transición energética en vista al cambio climático y la preparación de una agenda común para la 28ª Conferencia de las Partes (COP28).



Esa reunión oficial de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se realizará a fines de este año en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.



El sultán Al-Jaber encabezó el encuentro y en su exposición presentó los cuatro pilares que pretende para la COP28: acelerar una transición energética responsable; abordar la financiación climática; enfocarse en las personas, sus vidas y medios de subsistencia en los esfuerzos de adaptación, y hacer que la COP sea completamente inclusiva.



La secretaria tuvo la oportunidad de discutir con el sultán Al-Jaber sobre los pilares de la COP28, en particular la necesidad de movilizar financiamiento para la incorporación de más energía renovable y para poder asegurar el acceso universal a una energía más limpia y accesible para la población.



En ese contexto, la cartera que conduce Royon destacó que "se discutieron posibilidades de cooperación con EAU en materia de energía" y aseguró que se mostró mucho interés en la política energética Argentina.



La funcionaria también pudo hablar con Jennifer Granholm, Secretaria de Energía de Estados Unidos, quien lidera la iniciativa Net Zero World a la que Argentina se adhirió en 2021 y de la que forman parte Argentina, Chile, Egipto, Indonesia, Nigeria, Singapur, Tailandia, y Ucrania.



Royon provechó además un encuentro que mantuvo con la comisionada de la unión europea de energía Kadri Simson, con quién celebraron la sanción del MOU entre la República Argentina y la Unión Europea.



Este MOU cuya firma anticipó la Secretaria durante su alocución en el congreso en defensa del proyecto de GNL, permitirá llegar a los puertos europeos con GNL y acelerar las cooperaciones en todos los ámbitos de energía.



Al finalizar la reunión ministerial, la comitiva argentina se juntó con Fatih Birol, Director de la Agencia Internacional de Energía, donde celebraron la agenda conjunta que se desarrolló el primer año de Argentina como miembro asociado.



Allí, se hizo hincapié en el interés en minerales críticos y en la cooperación en intercambio y normalización de la información energética. Así como el foco que este año pone la agencia en América Latina.