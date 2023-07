El candidato de Schiaretti triunfó en Córdoba

Lunes, 24 de julio de 2023

"Quiero agradecer por el orgullo y la responsabilidad que significa este enorme triunfo, que significa que el pueblo de Córdoba nos eligió y quiere que la ciudad siga para adelante", sostuvo el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba.

El candidato a intendente de Córdoba de Hacemos Unidos, Daniel Passerini, ratificó este domingo por la noche el triunfo de su espacio en las elecciones a intendente de la capital provincial tras agradecer al pueblo "que nos eligió" y al candidato opositor, Rodrigo de Loredo, por reconocer su victoria.



Con 88,93% de mesas escrutadas, Passerini obtenía el 47,58% de los votos y superaba por 7 puntos al candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo (40,24%).



En tercer lugar se encontraba Laura Vilches, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con el 2,86%, y Juan Pablo Quinteros se encontraba cuarto, con 2,40%, en representación de Somos Córdoba.



"Quiero agradecer por el orgullo y la responsabilidad que significa este enorme triunfo en Córdoba, que significa que el pueblo de Córdoba nos eligió y quiere que la ciudad siga para adelante", expresó Passerini desde el escenario de su bunker, acompañado por el gobernador electo Martín Llaryora y el precandidato presidencial Juan Schiaretti, dirigentes de Hacemos Unidos por Córdoba.



Passerini también agradeció "a los adversarios de Juntos por el Cambio, porque han reconocido a esta hora que hemos ganado la elección y ese reconocimiento público nos permite cumplir con nuestra primera promesa de campaña: yo dije que el domingo a las 21.30 de la noche íbamos a estar festejando acá y estamos cumpliendo".



"La construcción de este triunfo comenzó hace cuatro años con Martín (Llaryora, actual intendente de la capital) y todo el equipo de gobierno de la municipalidad, que está haciendo una gestión histórica", reconoció el candidato ganador.



Y recordó que "hace cuatro semanas consagramos a Martín gobernador de Córdoba, el reconocimiento a este enorme intendente y enorme dirigente político".



Passerini también mencionó al exgobernador fallecido José Manuel de la Sota: "Comenzamos en la política haciendo lo más difícil, que fue aprender a perder. El querido e inolvidable José Manuel nos enseñó que en la vida para aprender a ganar hay que ser buenos perdedores".



"Cuando él nos enseñó y empezó a ganar, Córdoba nunca más volvió a perder", agregó.



Y saludó también al actual gobernador Schiaretti, "quien hace posible que mientras nuestros adversarios políticos sueñan con nuestra derrota, cuando se despiertan ven que Schiaretti sigue ganando siempre".



Por su parte, Llaryora también agradeció "el gesto de Rodrigo de Loredo, de reconocer la derrota dignamente", y pidió un aplauso.



"Fallaron todas las encuestas, por eso vinieron hoy de todos lados", señaló respecto a la presencia de los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio en la provincia acompañando a De Loredo.



Y continuó: "Lo que no fallaron fueron los cordobeses, que entendieron que para gobernar esta ciudad no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada".



"Hoy somos más cordobeses que nunca, Córdoba se puso de pie, basta de que nos maltraten de afuera, que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta", criticó Llaryora.



Y pidió "que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria, este es el grito de Córdoba. Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseando por medios de Capital Federal donde nos agraden".



"Cualquiera gobierna en el distrito más rico de Argentina y más subsidiado, vengan a gobernar en el interior", apuntó el electo gobernador en referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Y subrayó: "El hito del cambio es este, no el que le hace fácil la vida a los dirigentes sino el que le mejora la vida a la gente".