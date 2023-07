Crearon un simulador de realidad virtual para recorrer el fondo del Canal Beagle

Domingo, 23 de julio de 2023

El proyecto fue generado por “Lion Brotherhood”, un equipo de desarrolladores formado por dos hermanos. El software crea una “experiencia inmersiva” que permite bucear por el fondo del mar en medio de los bosques sumergidos de Tierra del Fuego.

Un grupo de jóvenes fueguinos desarrolladores de software creó un simulador de realidad virtual que permite recorrer el fondo del Canal Beagle, en la costa de la ciudad de Ushuaia, con el objetivo de acercar a la gente a la naturaleza.



La experiencia de bucear por el fondo del mar en medio de los bosques sumergidos de Tierra del Fuego se volvió accesible gracias al proyecto generado por “Lion Brotherhood”, un equipo de desarrolladores formado por los hermanos José y Francisco Rogel.



La iniciativa se llama “Galería Onashaga” porque busca rescatar la forma con que los Yaganes, primitivos habitantes de la zona, llamaban al Canal Onashaga, luego convertido en Canal Beagle por el nombre de la embarcación europea (HMS Beagle) que lo navegó por primera vez.



La “experiencia inmersiva” busca también concientizar a las personas sobre la necesidad del cuidado y protección del ambiente.



“El mar es una de las maravillas con las que cuenta Ushuaia y es desconocida para la mayoría de los habitantes. Solo pueden acceder a los fondos marinos quienes son buzos y este proyecto permite vivenciar estas maravillas de la naturaleza sin alterar los ecosistemas”, sostuvieron los creadores en declaraciones a la Agencia Ambiente de Tierra del Fuego.



La naturaleza como arte

“Para nosotros es importante que la gente sepa sobre el ecosistema submarino, por una cuestión de conciencia. Conociendo lo que vive debajo del agua, se puede llegar a cuidar un poco más el ecosistema, y entender que no se trata solo de una masa de agua fría donde los turistas viajan en catamarán y ven pingüinos. Es importante que la gente pueda aprender cuáles son, por ejemplo, los animales que habitan en la zona donde uno vive”, señaló Francisco Rogel.



Según los desarrolladores del proyecto, el Canal Beagle contiene una serie de valores ambientales que oscilan entre su fondo y sus costas.



“Se trata del paso marítimo que conecta a los océanos Atlántico y Pacífico, y gracias a sus enormes bosques de algas, posee una biodiversidad comparable a la de las zonas tropicales. El capturar sus paisajes no es tarea sencilla: los buzos que lo hacen se preparan física y mentalmente para nadar por las aguas heladas y contemplar un paisaje que es, casi, de otro mundo”, explicaron los jóvenes.



Por otra parte, la experiencia de realidad virtual también combina el conocimiento con el arte, a través de la incorporación de una serie de obras de artistas fueguinos que son incluidas de forma interactiva.



“Está pensada como una galería artística, que permite que la gente pueda conocer un poquito más de lo que pasa debajo del Canal Onashaga, y de la representación de esa enorme biodiversidad a través del trabajo de nuestros artistas”, indicaron los responsables del proyecto.



Incluso fundamentaron que, en las temáticas ambientales “es muy difícil llegar a la gente con un solo mensaje. Muchos no comprendemos el lenguaje científico y menos aún con algo tan lejano como el fondo marino. Fusionando la intervención artística y la realidad virtual, los llevamos al fondo del mar”, detallaron.



POTENCIAL Y FINANCIAMIENTO

Los hermanos Rogel destacaron el potencial que posee el desarrollo de software y la industria del conocimiento en Tierra del Fuego. Advirtieron que “Galería Onashaga” sigue estando en una “etapa de prototipo”, a la que le haría falta financiamiento para conseguir “más equipo y gente que pueda hacer nuevos modelos”.



“Por suerte contamos con buena difusión del proyecto en las redes y, como somos estudiantes universitarios, contamos con nuestros profesores para darlo a conocer”, contó Francisco.