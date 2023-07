¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 21 DE JULIO?

Viernes, 21 de julio de 2023

Desde el 2004, cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro con el objetivo de homenajear a este animal de cuatro patas, mejor conocido como “el mejor amigo del hombre”.

Sin embargo, este día, no es solo para festejar y celebrar su día, sino que también fue instalado con el fin de generar conciencia sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados y están esperando por una familia que los quiera adoptar.



En la actualidad, existen más de 300 millones de perros en el mundo, de los cuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 70% no tienen un hogar.



Cabe destacar que el 21 de julio no es la única fecha que celebra a los caninos. Existen otras conmemoraciones como el Día Internacional del Perro Callejero, el 27 de julio, y cuya finalidad también es tomar conciencia del abandono animal. En otras fechas como el 28 de mayo se conmemora el Día del Perro Sin Raza; el 23 de septiembre el Día del Perro Adoptado; el 6 de diciembre el Día del Perro de Trabajo; e incluso existe el Día de llevar al Perro a la Oficina, iniciativa del Reino Unido en 1996 y la cual se da cada 22 de junio.



En Argentina, el 2 de junio se conmemora el “Día Nacional del Perro”

Existen muchos motivos para celebrar el día del perro. En Argentina, por ejemplo, se conmemora cada 2 de junio en homenaje a Chionino, un perro policía de la raza Pastor Alemán que en el año 1983 murió en acto de servicio mientras defendía a su compañero y tutor en un violento tiroteo. Cinco días después detuvieron a los ladrones gracias a los documentos de identidad que Chionino les extrajo antes de fallecer.



Actualmente los restos de Chonino descansan en el Círculo de la Policía Federal Argentina y los de su guía Luis Alberto Siberto, fallecido 25 años después del lamentable hecho, el 13 de diciembre de 2007, en el Cementerio de la Chacarita.



En su memoria, a pedido de la periodista y escritora Cora Cané, desde 1996 el 2 de junio se conmemora en Argentina como el “Día Nacional del perro”.



Además, se le rinden otros homenajes: en el predio de la Policía Montada levantaron una estatua de bronce en su memoria; la División Perros de la Policía Federal Argentina rinde cada año un homenaje a Chonino y lo hace extensivo a todos los perros de la fuerza.