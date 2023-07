Carlos Fara: “Para el círculo rojo el mejor candidato es Massa”

Lunes, 17 de julio de 2023

El reconocido analista político, habló de las elecciones PASO de agosto, sobre quién sería el mejor candidato para el círculo rojo, expresó:" Massa, porque ellos tienen un montón de intereses corporativos. "

El analista político, expresó: “nosotros seguimos viendo un primer lugar de Juntos por el Cambio, un segundo lugar de Unión por la Patria y un tercer lugar de Milei, que claramente se estancó y perdió algún punto”.



A su vez, Carlos Fara, manifestó: “una primaria del oficialismo, donde hay amplia ventaja a favor de Massa, un 90-10, a favor de Massa y una primaria de Juntos por el Cambio donde sigue teniendo una preminencia Patricia Bullrich, es un escenario con márgenes de errores, es verdad, pero es más difícil que cuando una tendencia se mantiene bastante, que vaya a invertirse el orden”.



Del conflicto con Franco Rinaldi, que renunció a su candidatura a legislador porteño, si esto le suma o le resta a Jorge Macri, el analista consideró: “obviamente no le suma, porque fu un episodio en dos actos, que el último colmó el vaso y generó la renuncia, si vos tenés que salir a aclarar alguna situación es obvio que es negativa”



Y agregó: “al núcleo duro del PRO eso no le preocupa mucho, pero de todas maneras fue una situación muy incómoda, creo que lo resolvieron bien, teniendo en cuenta que faltan cuatro semanas para las elecciones, es probable que la mayor parte de la gente se olvide de lo que pasó con Rinaldi”.



Por otro lado, del Tuit de Lousteau que seguía hablando del tema Rinaldi, el analista político, dijo: “ahí me parece que muchos de los ataques que está haciendo Lousteau suena un poco a desesperación, porque se ve perdedor”.



En referencia a las elecciones PASO, si benefician a Juntos por el Cambio o a Unión por la Patria, Carlos Fara, sostuvo: “yo creo que a Juntos por el Cambio porque es una puja muy estelar que te la resuelve el Estado, no se hubieran puesta de acuerdo porque son dos pesos pesados, y creo que los pone en los candeleros”; y añadió: “es la primaria más atractiva y con una buena probabilidad de pensar que quien efectivamente tenga esa victoria, pueda tener buena predisposición a ser el próximo presidente o presidenta”.



En cuanto a los votos de Grabios, si van a la izquierda o a dónde se dirige, el analista político, mantuvo: “creo que los votos de Grabios se van a quedar en Juntos por la Patria, él mismo salió a decir que va a salir a apoyar a Massa si es el ganador, y es bueno dentro de Unión por la Patria que él tenga esta actitud”.



Al mismo tiempo Carlos fara habló de Milei, y remarcó: “estas cosas necesitan un tiempo de instalación y construcción política, me parece que se instaló sí, y fue una amenaza real, pero debería haber aprovechado ese tiempo para una construcción, que se dio sí, pero no en las mejores construcciones, él trató de mandar un mensaje impoluto político ético que terminó en un zafarrancho mal”.



Y destacó: “hay una situación donde hay una falta de profesionalismo en la actividad política”.



En otro sentido, si Massa es quien mide un poco más, el analista político, resaltó: “era claramente el mejor candidato del oficialismo y eso está rindiendo, además estaba claro que era la figura que podría lograr más consenso político, desde ese punto de vista era favorable y está haciendo todos los gestos para poder encolumnar el voto duro y las distintas tribus que forman parte de la coalición”.



“Está haciendo lo que tiene que hace, él sabe que es un panorama muy difícil y está tratando de sacarle el mayor jugo posible, creo que va por el camino de ser el candidato individual más votado, y lo ubica en una situación política atendible” enfatizó.



En ese mismo sentido, de las declaraciones de Massa que apuntaban a que algún opositor llama al FMI, el analista político, mencionó: “algún economista de la oposición pudo habérsele escapado la lengua, puede ser, dentro de los economistas que tiene Juntos por el Cambio”.



Por otra parte, de quién es el candidato del círculo rojo, Carlos Fara, puntualizó: “me parece que se sentirían más cómodos con Massa porque ellos tienen un montón de intereses corporativos, él tiene un problema de falta de dólares, él no tiene un problema filosófico con los dólares, debió haber devaluado, pero no pudo”.



Y señaló: “muchas cámaras empresariales que se conocen van a hablar con él que, salvo el tema de la falta de dólares, en general salen bastante satisfechos, el personaje es ejecutivo, conoce los temas y es amigable, no es una persona que va a poner por delante cuestiones filosóficas e ideológicas”.