LOS MEJORES CELULARES DE 2023 EN RELACIÓN PRECIO-CALIDAD

Jueves, 13 de julio de 2023

Los celulares tienen cierta vida útil y por más que los cuidemos hasta el último de sus días, siempre llega el difícil momento en el que debemos comprar uno nuevo y es ahí donde comienzan las dudas y la exhaustiva búsqueda de la mejor relación.

Los dispositivos que están a la moda suelen ser los más caros y completos del mercado, con innovadoras funciones y una resolución de cámara inmejorable.



Pero a medida que la gama alta mejora, también lo hace el mercado económico de los celulares con mejor relación precio-calidad. Si esta idea es la prioridad número uno al momento de adquirir un nuevo celular hay que estar bien atentos a las características de cada aparato y si lo que ofrece es lo que realmente necesitamos.



Los 6 mejores celulares de 2023 relación precio-calidad

Entre los seis mejores celulares económicos pero totalmente completos y con funciones eficientes se encuentran equipos de Samsung, Xiaomi y Motorola, marcas reconocidas y confiables que suelen innovar constantemente con nuevos tipos de celulares para los usuarios. Entre las mejores opciones de dispositivos móviles se encuentran los siguientes:



Motorola Moto G62

El celular Motorola Moto G62, se puede conseguir en Mercado Libre, es un equipo fornido, con un sistema operativo Android 12 limpio de software basura y con una fuerte duración de batería.



Las desventajas que presenta son con respecto a la carga de la batería que es lenta, al igual que su rendimiento, y sus cámaras no salen del promedio de la gama. Este es uno de los celulares con mejor relación precio-calidad que se pueden conseguir. Tiene una excelente pantalla, a pesar de tener un panel LCD en lugar de OLED, que permite ver y abrir rápidamente notificaciones.



El sensor principal de 50Mp es muy sólido y brinda excelentes tomas durante el día. También sorprende la gran duración de la batería de la celda de 5000 mAh que a veces alcanza el 50% al final del día.



Motorola Moto G62: características



Compatible con redes 5G.

Pantalla IPS de 6.5".

Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 16Mpx.

Procesador Snapdragon 480 5G Octa-Core de 2.2GHz con 6GB de RAM.

Batería de 5000mAh.

Memoria interna de 128GB.

Resistente al agua.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar

Precio: Este tipo de celular se puede encontrar desde los $199.000 en Mercado Libre.

Realme C35

El celular Realme C35 presenta una pantalla nítida y colorida, un diseño audaz y una cámara competente. Sus desventajas son un rendimiento básico, una pantalla de solo 60Hz, y una duración de la batería por debajo de la competencia.



El C35 también incluye una excelente pantalla de 1080p por un precio muy económico. Todos los modelos tienen una ranura microSD y un conector para auriculares de 3,5 mm. La lente de la cámara principal de 50Mp es bastante buena en un celular por este precio de venta.



Realme C35: características



Pantalla IPS de 6.6".

Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/2Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 8Mpx.

Procesador Unisoc T616 Octa-Core de 2GHz con 4GB de RAM.

Batería de 5000mAh.

Memoria interna de 128GB.

Con sensor de huella dactilar.

Precio: Este tipo de celular se puede encontrar desde los $112.000 en Mercado Libre.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

El celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro se destaca por su increíble pantalla, su precio accesible y una gran batería. Lo negativo es que la capa de software que está encima del Android, MIUI, no es para todos.



El panel de 6,67 pulgadas y 120 Hz cuenta con tecnología AMOLED, lo que significa un contraste excelente y colores vibrantes. Mientras tanto, la cámara principal de 108Mp sobresale y viene acompañada de un par de lentes secundarios que superan las expectativas.



La carga rápida de 33 W y un conector para auriculares elevan el Redmi Note 10 Pro de una oferta económica buena a excelente.



Xiaomi Redmi Note 10 Pro: características



Pantalla AMOLED de 6.67".

Tiene 4 cámaras traseras de 108Mpx/8Mpx/5Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 16Mpx.

Procesador Snapdragon 732G Octa-Core de 2.3GHz con 6GB de RAM.

Batería de 5020mAh.

Memoria interna de 128GB.

Resistente al agua.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Resistente al polvo y a las caídas.

Precio: Este tipo de celular se puede encontrar desde los $192.000 en Mercado Libre.

Xiaomi Redmi Note 11

El celular Xiaomi Redmi Note 11 viene con una gran pantalla, una brillante duración de la batería y una gran relación de precio-calidad. Lo negativo de este celular son la capa de software MIUI y sus cámaras poco atractivas.



Tiene una pantalla AMOLED Full HD+ de 90 Hz, un rendimiento respetable de su conjunto de chips Snapdragon 680 y una batería excelente, con una carga rápida decente de 33 W.



Xiaomi Redmi Note 11: características



Pantalla AMOLED de 6.43".

Tiene 4 cámaras traseras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 13Mpx.

Procesador Snapdragon 680 Octa-Core de 2.4GHz con 4GB de RAM.

Batería de 5000mAh.

Memoria interna de 128GB.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Resistente al polvo.

Precio: Este tipo de celular se puede encontrar desde los $99.000 en Mercado Libre.

Xiaomi Redmi 10

El celular Xiaomi Redmi 10 se destaca por su pantalla de 90Hz, la excelente duración de la batería y un diseño atractivo. Las desventajas son una calidad de pantalla media, sus cámaras que no salen del promedio de la gama, y una carga lenta.



El Redmi 10 no es el mejor celular de gama media que existe, pero de todos modos es bastante bueno. Funciona rápido con un presupuesto ajustado.



Xiaomi Redmi 10: características



Pantalla IPS de 6.5".

Tiene 4 cámaras traseras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 8Mpx.

Procesador MediaTek Helio G88 Octa-Core de 2GHz con 6GB de RAM.

Batería de 5000mAh.

Memoria interna de 128GB.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Precio: Este tipo de celular se puede encontrar desde los $99.000 en Mercado Libre.

Samsung Galaxy A13

El celular Samsung Galaxy A13 viene con un diseño discreto, una cámara principal que cumple y un soporte de software a largo plazo. Lo negativo de este dispositivo es el bajo rendimiento, su carencia de 5G y su carga lenta.



El celular Galaxy A13 de Samsung no puede igualar a la competencia de precio similar cuando se trata de rendimiento puro, pero lo compensa con la máscara ganadora de Android OneUI de Samsung.



Es elegante, con un diseño simple y discreto, con una cámara bastante buena.



Samsung Galaxy A13: características



Pantalla PLS de 6.6".

Tiene 4 cámaras traseras de 50Mpx/5Mpx/2Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 8Mpx.

Procesador Exynos 850 Octa-Core de 2GHz con 4GB de RAM.

Batería de 5000mAh.

Memoria interna de 128GB.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Precio: Este tipo de celular se puede encontrar desde los $88.000 en Mercado Libre.